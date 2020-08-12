Солнце готово нанести удар по Земле

Пятно, способное"стрелять" солнечными вспышками нацелилось на Землю.

Портал SpaceWeather.com, вокруг которого группируются ученые и просто энтузиасты, следящие за процессами на нашем светиле, предупредил о потенциальной опасности гигантского пятна, появившегося на Солнце. Диаметр этой новой активной области, получившей обозначение AR2770, уже сравнялся с марсианским. И продолжает расти. А сама она поворачивается в сторону Земли, нацеливая на нас свое «жерло».

Так пятно нового цикла выглядит в телескоп. Сейчас в пятне легко утонул бы Марс.

Пятно уже полыхнуло несколькими вспышками - пока весьма слабыми. Но возможны и мощные – специалисты ждут их со дня на день. И опасаются, что потоки заряженных частиц, электромагнитный импульс и рентгеновское излучение, порожденные вспышками, вызовут скачки напряжения, поломки в электросетях, нарушат радиосвязь и навигацию. А у метеозависимых людей заболят головы, участится пульс и зашкалит артериальное давление.

Пятно AR2770 не первое, появившееся на Солнце за последнее время. Новые активные области, что называется, зачастили. А это, как полагают ученые, осведомленные в физике нашего светила, свидетельствует о начале нового – 11-летнего – цикла солнечной активности. 24-й цикл заканчивается или уже закончился, начинается 25-й. Солнечная активность, которая прежде снижалась, теперь будет нарастать. Пока не достигнет максимума примерно к 2025 году.

По Солнцу пошли пятна с полярностью (-/+), соответствующей новому циклу.

В 2018 и в 2019 годах светило вообще было очень спокойным. Пятна, количество которых характеризует его активность, не появлялись 221 и 281 день соответственно. В нынешнем году ситуация изменилась: «чистых» дней стало меньше. Изменилась и полярность пятен – направление магнитного поля в них, что опять же, может свидетельствовать о начале нового цикла. Пятно AR2770 - уже третье подобного рода, замеченное одновременно с предыдущими.

Предположение о начале 25-го цикла подкрепляет то, что Солнце продолжает видоизменятся. Энтузиасты, ссылаясь на данные наблюдений, полученных с помощью космической солнечной обсерватории (NASA's Solar Dynamics Observatory) указывают на совсем «свежую» активную область, которая пока скрыта за краем Солнца. Похоже, что там – за краем – «зреет» очередное пятно. Насколько оно будет опасным, станет известно в ближайшее время – пятно покажется. Ведь светило вращается, делая один оборот вокруг своей оси примерно за 26 земных дней.