Михайловский дворец в Санкт-Петербурге отреставрируют к ноябрю 2020 года

Государственный Русский музей, расположенный в здании Михайловского дворца, будет полностью отреставрирован к ноябрю. Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФ.

Реставрационные работы в Михайловском дворце Санкт-Петербурга будут завершены к ноябрю 2020 года. С 12 по 14 ноября в северной столице пройдет IX Санкт-Петербургский международный культурный форум. К началу этого события Государственный Русский музей, расположенный в здании дворца, будет полностью отреставрирован. Об этом директор музея Владимир Гусев рассказал 13 августа во время визита министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Директор Государственного Русского музея Владимир Гусев и министра культуры РФ Ольга Любимова. Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФ.

Глава Минкульта приехала в Санкт-Петербург, чтобы проверить ход реставрационных работ в Михайловском замке, а также познакомиться с экспозицией и ингфраструктурой музея-заповедника «Павловск». В марте этого года музейный комплекс получил статус федерального и, по словам министра, это открывает для него новые перспективы.

- Мы очень долго ждали этого момента, - рассказала Ольга Любимова. - Переход в федеральное подчинение открывает новые перспективы для музея-заповедника. Впереди огромное количество совместной работы. Это и специальные экскурсии для школьников, и реализация некоторых реставрационных проектов, и включение в федеральные программы.

В этот день на территории «Павловска» состоялось еще одно важное событие - церемония награждения памятными подарками и грамотами военнослужащих, участвовавших в разминировании территории заповедника.

В "Павловске" прошла церемония награждения военнослужащих, участвовавших в разминировании территории заповедника. Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФ.

Во время Великой Отечественной войны «Павловск» попал в зону оккупации. Немецкие войска стояли на этих землях 861 день. При прорыве блокады Ленинграда здесь шли ожесточенные бои. Неразорвавшиеся мины и снаряды пролежали в земле несколько десятилетий, их поиском занимались специалисты инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа. Саперы обнаружили, вывезли и утилизировали на полигоне около 200 советских и немецких артиллерийских снарядов. Опасные находки таились в лесопарковой зоне и в местах ремонта объектов водоснабжения парка.

Ольга Любимова поблагодарила саперов за их нелегкий труд и мужество.

- То, что сделали ребята за эти годы, - это большое дело, - подчеркнула глава Минкульта. - Мы все прекрасно понимаем, насколько этот музей-заповедник удивителен и как много туристов сюда стремится. Крайне важно, чтобы это место было ещё и максимально безопасным. Отдельные слова благодарности и от Министерства культуры, и от музейного сообщества все тем, кто занимается этой работой. Это тяжелейший, опаснейший труд.

Саперы нашли на территории музейного комплекса около 200 неразорвавшихся снарядов времен войны. Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФ.

Министр пригласила военнослужащих, принимавших участие в разминировании, приехать в «Павловск» с семьями, вместе с детьми – чтобы сделать его частью их семейной истории, которой можно будет гордиться.