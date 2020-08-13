Любовь с американским генералом чуть не стоила мне 3700 долларов

Грубый фотомонтаж - Тони "приклеил" свою голову к кителю с именем Гарри.

29 мая получила я удивительное письмо от таинственного незнакомца. Привожу со всеми ошибками, но сократив.

TONY BRIGHT

<citysar785@gmail.com>:

«Дорогая наталья. Привет, меня зовут Тони Брайт, я нашел тебя в сети, когда искал надежную женщину, с которой я проведу остаток своей жизни. Я скоро пойду на пенсию. Ищу серьезная, честная женщина, чтобы любить ее до конца моих дней. Я буду овдоветь в течение нескольких лет, так как моя умершая жена умерла от рака.

Мне нужна женщина из вашей страны, потому что; 1. был обманут нашими женщинами. 2. Мне нужно жить за пределами США, потому что я не хочу, чтобы Пентагон заманил меня в другой мир. Майкл».

Письмо мне понравилось. Сразу вспомнилась недавняя история с вятской женщиной, которая переписывалась с американским офицером, желавшим также сбежать подальше от Пентагона и жениться на кировчанке. Но скоро у офицера возникли проблемы, на которые кировчанка перевела ему более 10 000 евро, набрав кредитов. После жених пропал. И по России подобных случаев множество. Из любопытства - как работает эта схема, и с позволения любимого мужа я вступила с американцем в любовную переписку.

«Привет, Тони! Мне, усталой от одиночества, приятно было получить это твое письмо. Сколько лет тебе? Мне 39. Что ты можешь рассказать о себе?»

Ответ пришел с другого адреса:

Тони не скупился на комплименты и воздушные поцелуи.

Tony Bright <tonybright_64@outlook.com>:

«Здравствуйте, моя дорогая леди Наталья, я получил ваш адрес электронной почты от mail.ru вашего сайта страны, я хочу верить, что наша встреча не просто обычная, а скорее божественное желание Бога. Меня зовут Майкл Антонибрайт, я приехал из США в качестве одной из решающих обязанностей по поддержке в Афганистане. Мы являемся американскими войсками. Я проработал 24 года, и у меня осталось мало дней, чтобы завершить миссию в Кабуле. Я хочу жить гражданской жизнью. Пентагон также соблазнит меня на другую операцию, если я вернусь в Америку. Я хочу подтвердить мою серьезность и решение стать вашим другом, который может привести нас к браку. Мне 55 лет, но я очень любящий, сильный и заботливый. Майкл».

Да уж, этот военный прицельно бьет в глупое женское сердце. И жену потерял, и был обманут. Много лет на чужбине мается без женской ласки, в солдатских сапогах. Тогда я нарисовала ему мой не менее скорбный образ хозяйки деревенского магазина, одинокой женщины, от которой сбежали и муж, и кот. В деревне ее не любят, а бандиты и полицейские крышуют, забирая чуть ли не всю выручку. Нужна ли американцу такая жизнь с лишениями, тревогами? В ответ «мой генерал» поклялся мне быть защитой и верным мужем. Уж он со своим-то военным опытом наведет в нашей дыре порядок. И просил рассказать о жизни в деревне русской. Ну я ему ответила:

«Здравствуй, Тони, Любовь моя!

Читаю твое письмо, и слезы душат меня. Какой ты тонкий, чувствительный и галантный. Не то что наши жлобы в деревне. От них никогда таких не услышишь слов. От них с утра пахнет водкою, чесноком и ранчо. Да и бабы у нас с отчаянья к вечеру, как напьются браги, пляшут топотуху и рок-н-ролл под гармонику дяди Бори, под матерные частушки под сенью наших березок русских.

Читаю я и не верю моему будущему счастью. Даже не понимаю, за что мне Судьба подарила такой подарок в твоем лице. Прошлой ночью явился ко мне мой бывший. Пьян, как скотина. Окошко разбил и лезет. Хорошо, у меня всегда под рукой берданка. В общем, ушел он от своей кикиморы и долго передо мной винился. Но я ему заявила прямо, что выхожу замуж за прекрасного американского генерала. И уже этой осенью стану я миссис Брайт, о чем вся деревня знает. Бывший мой обалдел сначала. А потом как заистерит: застрелю, говорит, зарежу я вас обоих! Не достанешься ты американцу!

Заявил так и хлопнул дверью. Вот не знаю я, милый Тони, как быть-то. Как нам с тобой уберечься от этой сволочи. У него ведь такой характер, ему ничего не стоит человека зарезать в спину.

Может быть нам с тобой уехать в Крым? Или еще куда? Ты мужчина, ты и решай. А здесь в деревне, чует сердце мое, жизни не будет нам.

С любовью в сердце к тебе, твоя миссис Наталья Брайт.

TONY BRIGHT

<tonybright_64@outlook.com>

«Привет, моя будущая надежда, Наталья... Бывший муж говорит, что убьет меня, хммм, не обращайте на него внимания, я военный и очень смелый, он слишком мал, я сражаюсь с талибами в Афганистане, и бывший муж сказал, что убьет нас обоих, ну когда он чувствует мое присутствие он убежит очень далеко. Ваш дорогой Майкл».

Пишу в ответ:

«Здравствуй, Тони, Счастье мое!

Тут опять все не просто так и все против нас.

Наш настоятель отец Порфирий, узнав о моем вступлении в брак с тобой, прям засверкал очами и закричал, сердитою бородой тряся, что не станет меня венчать с американским басурманином! А еще наш отец Порфирий спрашивал: что этот американец по Крыму мыслит? Считает ли он Крым русским? А я не знаю, что и сказать. С трепетом жду ответа. Твоя Наталья».

И генерал заверил, что Крым он считает русским. Готов пойти на любые жертвы, которые обозначит отец Порфирий, ради нашего счастья. Американец не скупился на комплименты, осыпал меня такими восхитительными словами, коих я от собственного мужа никогда не слыхала.

- Ты моя любимая королева навсегда похитила мое сердце… - вслух читаю я мужу. - Коля, учись языку любви!

Этот снимок, сделанный когда-то в музее Салехарда, я отправила "генералу" Тони. Он оценил, написав, что этим фото я украла его сердце.

Муж ругается, но терпит.

1 июля я написала Тони, что мой ГАЗ-66 дал дуба и мне срочно нужен хороший джип, чтобы возить товар из города в мой деревенский магазин. «Я везла товар, и машина сломалась прямо в лесу. До дома еще 40 миль. Была уж ночь, и никто мне не мог помочь. Я сидела в кабине и плакала. Вокруг только елки и слышно, как воют волки. Я думала о тебе. А утром мимо ехал председатель колхоза нашего Петрович. Он помог мне добраться до дома, а машину потом привезли на буксире трактором. Поэтому новый хороший джип нужен мне прям сейчас. Посоветуй какой. У меня есть 30 тысяч долларов».

После того как он прочитал про 30 тысяч долларов, любовный градус «моего» Тони тут же подскочил настолько, что он осыпал и осыпал меня письмами, умоляя отложить покупку до его приезда. Но я две недели мотала ему нервы, пока он не позвонил по скайпу. Я, относительно хорошо понимая английский, сразу уловила американское произношение. Похоже, что «мой генерал» и правда американец. Он говорил, что не видел в жизни более красивых женщин. И в этот момент где-то рядом послышались детские голоса.

Скрин изображения Тони во время разговора по скайпу. Связь была плохой и все время прерывалась.

- А что это там за дети? - спрашиваю.

Его скайп сразу же «сломался». А когда он позвонил опять, сообщил, что это за стеной в казарме по телевизору детская передача была.

- Твои солдаты смотрят детские передачи?

Скайп у него опять забарахлил, и мы толком не поговорили. Но главное, я сделала скрин экрана с его изображением. Оно было очень схоже с его фотографиями, которые он слал мне в избытке. Большинство из них явный фотомонтаж. Причем настолько грубый, что на одном из фото он «приклеил» свою физиономию к кителю с нашивкой «Гарри». Тони явно увлекся моими долларами настолько, что потерял бдительность. Тем более приближался тот самый кульминационный момент, которого мы оба ждали с нетерпением. Он - чтобы меня, дуру, обмануть, я - чтобы подать заявление в полицию.

13 июля он написал: «Дорогая, завтра мы вернемся на нашу базу Баграм. Есть одна очень важная проблема, которую я хотел бы обсудить с вами».

Скрин нашей переписки в скайпе, когда я трепала Тони нервы, что сейчас куплю машину и потрачу все деньги.

Наконец-то! Полагаю, «мой генерал» пойдет тем же путем обмана русских женщин, что и его «соратники». Вот что пишет в сетях одна из многих жертв «американских генералов»: «...Говорил, что служит в Афгане, жена умерла. Три месяца мне голову морочил, девочки! А потом якобы послал мне посылку с афганскими коврами и украшениями. Но вот беда, посылка застряла на таможне, нужно было выслать кому-то там 3500 долларов, чтобы я получила дары своего возлюбленного». Он меняет имена, выдумывает новые истории: то он попал в аварию, то ограблен в аэропорту и не знает, как теперь заплатить за билет: «Помоги, любовь моя».

И Тони не обманул моих ожиданий: «Я не могу оставить свои деньги здесь, в Афганистане, и единственный способ для меня передать мои личные вещи через дипломатическую курьерскую службу. Я хочу, чтобы вы отправили мне вашу информацию ниже, чтобы я мог зарегистрировать свой багаж под вашим именем как это подарок моей жене, и это позволит дипломату привезти багаж к вам домой.

1. Ваше полное имя 2. Ваш полный домашний адрес 3. Номер вашего мобильного телефона 4. Ближайший международный аэропорт к вашему дому».

В следующем письме Тони написал, что личные вещи - это золотые часы и 1,8 млн долларов. И все это - «дивиденды за службу в армии США».

«Дорогой Тони, - ответила я, - зачем же доверять такие деньги какому-то дипломату, который может обмануть, если у меня есть карточка Сбербанка? Перечисли на нее, и никаких хлопот. Королева твоего сердца Наталья».

«Генерал» посмеялся над моей наивностью, объяснив, что американским военным запрещено иметь счета в банке и что «королеве» надобно ждать, когда дипломат лично к ней домой прибудет.

Я позвонила в московский Интерпол и обрисовала ситуацию: есть электронный адрес и фото мошенника, которого можно поймать. Выслушали, но посоветовали обратиться в полицию по месту жительства. Но тогда, когда будет сам факт вымогательства денег.

По легенде «генерала», он передал багаж - чемодан пепельного цвета весом 32 кг - дипломату в качестве личного подарка мне. Дипломата зовут г-н Джон Андерсон, юрист. Его адрес: john_anderson75@hotmail.com. Дипломат не знает о содержании багажа и не может открыть его, потому что «они имеют много уважения к американским солдатам».

Это копия накладной, по которой я должна была получить багаж Тони с 1,8 млн долларов. Для непосвященного человека эта бумага покажется серьезным документом.

Джон Андерсон позвонил мне через три дня. Говорил на ломаном русском и английском с сильным африканским акцентом. Он рассказал печальную историю, что груз застрял на таможне и ему срочно нужно 3700 долларов, чтобы оформить все документы и забрать чемодан.

Я послала Джона к Тони. Разбирайтесь, мужики, без меня.

Тони же я написала гневно: «Тони, мне только что позвонил какой-то тип! Это явно мошенник! Он требовал с меня 3700 долларов за оформление каких-то бумаг! Тони, ты мне писал, что все оплатил! А он пытается развести меня на деньги! Тони, он украдет твой чемодан с нашими деньгами! Какой же ты у меня дурашка! Ты не поверил мне, а баба ведь сердцем чует! Но ничего, ты, главное, приезжай скорей. Есть у меня 30 000 долларов, проживем и еще накопим».

Он уверял, что дипломат не мошенник и надо доверять людям. Я отвечала, что доверяю только честным глазам моего любимого Тони!

Устав бодаться с моей «тупостью», мой «генерал» разыграл другой сценарий. Он резко засобирался в Россию, чтобы лично забрать чемодан из «Внуково», но визу ему не дали. Тогда он написал, что выехал с Красным Крестом в Западную Африку и оттуда уже приедет в Россию - «жди меня, любимая. Приеду и буду любить тебя вечно».

Ну, я жду «генерала». Вернее, его очередного письма о том, как он попал в какой-то переплет и срочно нужны деньги.

Тони писал, что не пьет и не курит, прикрепив к письму это фото.

А тем временем я отправила заявление в полицию через сайт ГУ МВД РФ.

Допрашивали меня в Кировской области, так как в этот момент я находилась там в командировке.

- Скорее всего, по вашему делу будет отказ, - объяснили мне полицейские. - Так как вы заранее понимали эту мошенническую схему и намеренно вступили с ним в игру. Вот если бы вы ему деньги перевели, тогда это было бы уголовное дело.

- И вы бы дело раскрыли? - спрашиваю.

- Вряд ли. У нас в области с начала года больше 2000 случаев мошенничества. Из них 1500 - развод по телефону. Люди диктуют свои данные, а потом выясняется, что не просто деньги с карты увели, а еще кредит на эти данные оформили и кредит увели. Спрашиваешь: почему вы им дали данные? Отвечают: а потому что меня назвали по имени-отчеству. Такие схемы, как у вас, в нашем регионе тоже есть. Те следы преступлений, которые нам удается установить, ведут на Украину и в Молдову.

- Но мой «генерал» явно иностранец. Иначе он бы раскусил в переписке, что я над ним издеваюсь.

- Это да. Интересно, что переписывается он с вами уже два месяца. Обычно хватает двух-трех недель, чтобы женщина перевела прохиндею деньги. Наши женщины своему мужику лишнюю сотню рублей не дадут, чтобы не пропил, а иностранцам миллионами шлют без всяких сомнений. Потом, правда, приходят к нам и плачут, что их якобы загипнотизировали. Но как можно загипнотизировать по переписке? Такие случаи раскрывать очень сложно. Все эти электронные адреса мошенников - липа. Как правило, они зарегистрированы на сервисах Гугл или Майкрософт. Мы пишем им запросы, а ответов не получаем. К тому же у нас нет электронной почты, мы пользуемся Почтой России. И пока те письма идут, прохиндей уже десятую женщину разводит на деньги.

- А как же Интерпол? Это же их обязанность!

- Тут еще любопытнее. Пришло к нам заявление, что какой-то поляк обманул кировчанку. Мы в Интерпол отправляем данные поляка. А там отвечают: у Польши с Россией сейчас плохие отношения, мы не будем вмешиваться. То же самое было и с проходимцем из США.

- «Дипломат моего «генерала» звонил мне с конкретного московского номера. Вы пробовали установить?

- Этот номер зарегистрирован на некое ООО «ХРС-Групп», которое уже ликвидировано, но оно якобы находилось в крупном бизнес-центре на проспекте Вернадского, 29. Сейчас там этой конторы нет. Владелец - Дарбо Бакари, выходец из Гамбии. Но где его искать сейчас? Вот если бы у вас были хотя бы банковские реквизиты...

- Какая-то безвыходная ситуация! Так много обманутых женщин...

- Люди должны понимать, что они сами несут ответственность за свои деньги. Вымогатели пользуются такими технологиями, за которыми нам сложно угнаться. А значит, шанс помочь пострадавшим у нас невелик.

***

И вот мой Тони пишет уже из Того, куда он подался, чтобы лететь ко мне через Париж, уточнив, что это столица Франции. Но есть проблема с оформлением визы, для решения ее ему не хватает 1750 долларов. Он просит меня прислать их через сервис MoneyGram на имя Майкл Энтони Брайт. Но в Кирове, как выяснилось, нет такой услуги, и я попросила Тони искать другой вариант. Тогда он, презрев опасность, прислал номер карты Сбербанка на имя некоего своего агента (считай, подельника) Джона Николаса. Реквизиты я сразу переправила в полицию, жду ответа.