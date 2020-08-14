Волосатые русалки и веревочка для конькобежца: На что идут чемпионы ради рекордов

На самом деле волоски на ногах почти незаметны - много ли за неделю вырастет. Фото: Shutterstock

В каждой профессии есть секреты. В том числе и в спорте. Причем в каждом виде они свои, и о большинстве из них болельщики даже не догадываются. Такие фишки чаще имеют чисто прикладной, соревновательный характер, но некоторые могут пригодиться и в обычной жизни. Заглянем за кулисы большого спорта.

Эпиляция в синхронном плавании

Один из таких секретов недавно открыла двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Алла Шишкина. 30-летняя русалка рассказала в соцсетях, что за неделю до соревнований все девушки прекращают делать эпиляцию, чтобы лучше чувствовать воду.

- Все элементы, которые мы делаем ногами, четко просчитаны по градусам и уровню по отношению к поверхности воды. И при погружении эту самую поверхность мы ощущаем кожей. А на ногах наиболее чувствительные рецепторы располагаются около волосяных фолликулов. Ради результата не страшно и недельку медведем походить, - поделилась Алла.

Чемпионка Олимпиады-2016 Алла Шишкина. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

А потом добавила, что если гладко побрить ноги, то взаимодействие с водой становится хуже, и сложнее позиционировать себя в воде, где все должно быть «по линеечке».

Презерватив в плавках

А вот пловцы, наоборот, бреют все тело. На первый взгляд может показаться, что они это делают для того, чтобы снизить трение с водой и урвать лишние сотые доли секунды. Но оказалось, что никто толком не знает, насколько тормозит растительность на теле, а бреют тело пловцы по другим причинам.

Дело в том, что при «глубоком» бритье вместе с волосами снимается и верхний слой эпидермиса, после чего пловец начинает лучше чувствовать воду. Но есть и психологический аспект: у спортсмена появляется дополнительное чувство уверенности в себе, мол, я сделал для победы все, что можно.

В профессиональном плавании уже много лет спортсмены бреют всю растительность на теле ради долей секунд. Фото: EAST NEWS

А еще в этом виде спорта очень нужна плавучесть, ведь чем выше твое тело находится на поверхности воды, тем меньше сопротивление. Один из чемпионов нам рассказывал, что лет тридцать назад спортсмены сборной СССР засовывали в плавки надутый презерватив, чтобы таз в воде всплывал как можно выше. Но, похоже, никакого глиссирующего эффекта это не давало, а только мешало на дистанции. Кроме того, «изделия номер 2», как назывались презервативы в советское время, часто лопались в самый неподходящий момент, так что от этой сомнительной хитрости вскоре отказались.

На льду мешает и мерзнет рука

Свои лайфхаки есть даже в таких на вид простых дисциплинах, как конькобежный спорт. Казалось бы, надел коньки получше и беги себе по кругу. Но даже здесь есть свои хитрости.

Самые внимательные зрители могут заметить, что сзади у конькобежцев на длинные дистанции висит веревочка. Она для того, чтобы экономить силы. Дело в том, что отточенная годами тренировок техника бега у таких спортсменов своеобразна. Например, левая рука у них почти не задействована, и чтобы она на скорости не создавала дополнительного сопротивления воздуху, ее убирают за спину. Но попробуйте пробежать несколько километров даже не на коньках, держа руку на весу. Вот ею и цепляются за специальную веревочку - просто, но сил экономит множество.

Во время старта на 5000 метров на соревнованиях конькобежек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кстати, с этой «лишней» рукой вообще одни проблемы. Она не только мешается, но и еще и мерзнет со страшной силой. Так что на нее надевают сразу две перчатки, а иногда и варежки.

Гейм, сет, мозоль

Свои ноу-хау есть и у теннисистов. Капитан сборной России Шамиль Тарпищев как-то заявил, что проигравший спортсмен просто неправильно обулся и стер ногу. Мы стали выпытывать у мэтра, что же было не так, ведь кроссовки у всех одинаковые… Оказалось, что теннисистам, особенно во время выступлений на кортах с искусственным покрытием, советуют надевать по две пары носков. Один из них трется о другой, а ноги остаются целыми. Кстати, совет подходит и для обычной жизни, если куда-то надо далеко идти или бежать. Проверяли - работает.

Лыжники с сосками

В зимних видах спорта часто главным соперником атлетов является холод. Все, кто хоть раз пробежался как следует по морозу, помнят: при каждом вдохе вас обжигает холодный воздух, начинают гореть легкие и душит пробивающийся кашель. А ведь биатлонисты и лыжники не только соревнуются в таких условиях, еще чаще им приходится тренироваться на морозе, и проблема становится очень неприятной.

Для ее решения придумали специальные соски-мундштуки. Это небольшая полая пластинка, которая перед тренировкой нагревается и увлажняется. По сути, это теплообменник. Спортсмены на холоде берут такую соску в рот, и во время тренировки дышат именно через нее. Воздух, проходя через такой мундштук, нагревается и увлажняется, легкие атлетов больше не горят, и кашель проходит. Обычно такими приспособлениями пользуются биатлонисты и лыжники. Но в последнее время к ним присоединились и бегуны, которым надо тренироваться и зимой.

Рейтузы навыпуск

Наверное, многие любители фигурного катания задавались вопросом, почему юные фигуристки часто катаются с натянутыми на коньки рейтузами.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Так вот, оказалось, что делают это девушки по трем причинам. Во-первых, так можно сохранить от повреждений свои любимые боевые коньки. Или спрятать их непрезентабельный вид во время соревнований. Во-вторых, спущенные на ботинки чулки защищают от перерезания шнурки, а это может быть очень опасно. И в-третьих, считается, что такой прием визуально удлиняет ноги. Правда, со стороны это выглядит не слишком эстетично, хотя правилами не запрещено и оценку за это не снижают.

Любопытно, что уже состоявшиеся спортсменки таким приемом не пользуются.

ЧТО ЕЩЕ?

Трава у футболистов

Футбол - король спорта, в нем больше всего денег, а значит, и одни из самых высоких ставок в игре. За более чем его столетнюю историю в нем придумано множество хитростей. Некоторые из них незаконны, но есть и те, что давно стоят на службе у игроков и тренеров.

Например, большое значение имеет длина травы, на которой играют профессиональные футболисты. Чем она короче, тем быстрее по ней катится мяч, и тем самым повышается сама скорость игры. Так что когда команда встречается на своем поле с соперниками уровнем выше, тренеры хозяев идут на хитрости. Они специально просят не стричь газон к приезду гостей, и тогда мяч в игре ходит медленнее, и обороняться становится проще.

КСТАТИ

Велосипедиста согреет пресса

В одном из старых видов спорта - велоспорте, которому уже более 150 лет (первая гонка Льеж - Бостонь - Льеж прошла еще в 1868 году), много находок. Возможно, вы видели по ТВ, как во время больших велогонок зрители встречают спортсменов на перевалах в горах и зачем-то суют им в руки газеты. Смысл этого таинственного ритуала вам раскроет любой парижский бездомный. Нет, фанаты не хотят подбодрить велогонщиков свежей информацией. Они хотят... согреть своих кумиров.

Не дай себе замерзнуть - возьми газету! Фото: Michael Steele/Getty Images

Дело в том, что в горах довольно холодно. Но когда велосипедисты работают на подъем и каждым движением вкладываются в педали, они этого не замечают. А после перевала гонщиков ждут затяжной спуск и холодный ветер прямо в лицо. И для того, чтобы утеплиться, они на ходу выхватывают газеты у зрителей и запихивают себе под комбинезоны. То есть согреваются точно так же, как и бездомные холодными ночами где-нибудь под мостом через Сену.