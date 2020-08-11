В Ливане – вспышка коронавируса после взрывов в порту и массовых протестов

Тестирование на коронавирус в лаборатории Роспотребнадзора, которая прибыла в Ливан вместе со спасателями МЧС. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ливане зарегистрировано рекордное количество заболевших COVID-19. Эпидемиологи связывают тенденцию роста с экономическим кризисом, углубившимся в стране после взрывов аммиачной селитры в бейрутском порту, произошедших 4 августа 2020 года, и последовавших за ними массовыми акциями протеста.

Ливанцы протестуют против бездействия и коррупции правительства.

Минздрав страны сообщил, что за последние сутки подтверждено 309 новых случаев инфицирования коронавирусом. Подавляющее большинство заболевших – местные граждане, 6 положительных анализов получили приехавшие в страну иностранцы. 7 человек, у которых диагноз COVID-19 был поставлен ранее, скончались.

Власти стараются увеличить количество проводимых анализов: за последние 24 часа было проведено 4464 ПЦР-теста в больницах и поликлиниках, еще 1518 тестов – в аэропорту.

Всего в Ливане сейчас 4657 граждан с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в республике заболел 7121 человек, 87 скончались.

Ситуация усугубляется тем, что взрывы в порту повредили корпуса большинства бейрутских больниц, которые до сих пор не могут справиться с наплывом раненных.