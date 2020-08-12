"Не может остановиться с похудением": Полина Гагарина стремительно теряет вес

Полина Гагарина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Полина Гагарина давно и довольно успешно ведет борьбу с лишним весом. Не секрет, что после рождения второго ребенка певица сильно поправилась. Сейчас артистка сидит на строжайшей диете. занимается спортом и уже сбросила более 30 килограммов. Правда, похоже, останавливаться на достигнутом не намерена. И это на самом деле очень тревожит преданных поклонников звезды.

Полина Гагарина отправилась в теплые края. Певица прилетела в Турцию. В Бодруме звезда остановилась в пятизвездочном отеле, цены в котором начинаются от 50 000 рублей за ночь.

Она разместила в блоге эффектное фото в мини-бикини на пляже. Полина сфотографировалась в бирюзовых плавках со сборками и ярко-желтом лифе. Вот только снимок одновременно восхитил и перепугал публику. Сосем недавно артистка уже позировала в купальнике. И тогда уже народ буквально умолял Гагарину начать есть. На свежем фото кажется, будто блондинка еще сильнее похудела. Девушка буквально тает на глазах.

"Не может остановиться с похудением", "Чересчур худая", "Кажется, продолжив эксперименты с похудением, Полина рискует заработать проблемы со здоровьем", "Пора есть", "Нет диетам", "Полина, вы очень крутая певица и просто очень красивая женщина, но вы прямо очень худенькая. Это уже перебор. Вам не идет такая сильная худоба, надо прибавить килограмма три - и будет идеально", "Боже, какая же худая. Может, начать кушать?", "Слишком худая", - забеспокоились фанаты и советуют звезде хоть немного набрать вес.

Отметим, Полина Гагарина тщательно контролирует свой вес. Она полностью отказалась от употребления жирных блюд, колбас, картошки и полуфабрикатов. Овощи звезда ест свежими или приготовленными на пару, также в ежедневном рационе артистки обязательно присутствует зелень и цельнозерновые злаки. Полина пьет воду перед каждым приемом пищи. Звезда обожает бурый рис и морепродукты. Именно на основе этого она и строит свой рацион. Кроме этого, певица ест яблоки, на которых иногда устраивает себе разгрузочные дни. Также исполнительница регулярно занимается фитнесом, бегом и йогой.