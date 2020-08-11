Виталий Коротич: Именно сейчас в Белоруссии начинается окончательный распад Советского Союза

Виталий Коротич Фото: Евгения ГУСЕВА

- Виталий Алексеевич, я к вам обращаюсь и как к Коротичу, которого многие помнят как главного редактора журнала «Огонёк», и как к автору стихотворения «Переведи меня через майдан».(Потом его перевела с украинского на русский Юнна Мориц, а Сергей Никитин написал музыку - теперь это известная песня.)

- Слушаю вас.

- Сейчас уже всерьёз стоит вопрос – дойдет ли Беларусь до майдана?

- Вы знаете, сейчас все сложнее стало.

А если говорить о моем стихотворении... Все дело в том, что я написал его совсем в другой обстановке, в 1971-м, когда у меня в семье была трагедия.

А уже потом, когда случился майдан в Киеве (в 2014-м. - АГ.), там разбрасывали листовки с текстом этого стихотворения, они решили, что эти строки - по их конкретному поводу.

Что будет в Белоруссии?

Вообще, на мой взгляд, именно сейчас начинается окончательный распад Советского Союза.

- Правда?

- Вот что я имею ввиду... К власти приводят людей, которые никогда в Советском Союзе не жили, даже в школах там не учились. Приходит совершенно новое поколение. Уходят все, которые хоть немножко что-то помнили и имели какие-то нити, которые связывали их с советским прошлым, со сверстниками.

Белоруссии с Запада сейчас внушают, что ей надо бегом бежать в Европу, вырываться от этой такой-перетакой России.

И там (среди протестующих. - А.Г.) есть много молодых людей, которые никогда ничего не видели, кроме рекламы «Кока-Колы», и которые этому внушению поддаются. Им очень хочется немножко побыть в Европе. Они не понимают, какие роли их там ждут.

Белоруссии нужна не революция, а - эволюция. И если Лукашенко будет достаточно умен (а он довольно практичен), для того чтобы постепенно подвести к власти людей из нового поколения, которые хотят не разрушать, а развивать все то, что было и есть в стране, что-нибудь может и получиться. А майдан… Он отшумит, да пройдёт мимо.

Из истерики ничего хорошего не получается.

Просто сейчас в Белоруссии рождаются какие-то митинговые лидеры, что-то еще.

Я помню, как это начиналось в Украине. А в итоге привели какого-то американского гражданина Яценюка к власти, по сути, подсадили…

- Яценюк был премьером. И разве он американец?

- Да, он был премьером. И сестра его – американка. Мне очень хочется, чтобы пришли какие-то люди, не истеричные патриоты, а те, кто, действительно, хотят преобразовать свою страну. И у кого есть конструктивная программа. Повизжать на митинге – это святое дело, это все умели, и всё это было. Так же, как было, кстати, в Перестройку с Советским Союзом.

- О, кстати! Скажите, Лукашенко не повторяет ли сейчас ошибки Михаила Горбачева и Бориса Ельцина?

- Понимаете, в чем дело? Лукашенко учитывает опыт, он гораздо точнее действует, чем действовал несчастный Янукович. Понимаете, везде есть исторические аналогии. Горбачев во многом был похож на Александра II, на Николая II. Хороший человек, прекрасный семьянин, но недостаточно мощный…

Тут, в России, в Советском Союзе - при распаде - нужен был человек ранга Черчилля или Де Голля, Сталина (если так можно вообразить, со знаком плюс), который бы смог провести это и обладал сильными конструктивными идеями.

Я смотрел очень интересное, по-моему, интервью Лукашенко с Гордоном, которое было сделано неделю назад. Очень интересное. Где Лукашенко спокойно говорит, что, если что-то в Белоруссии будет (типа Майдана. - А. Г.), я вам даю честное слово, я отсюда никуда не уйду, я не буду бежать, как Янукович, я буду до последнего здесь стоять и доказывать белорусам, что знаю, что делаю, и что я буду их спасать.

Лукашенко, в общем, разумно говорит, что у Белоруссии есть свой путь: мы не будем растворяться в России, мы не вольемся в неё, но мы будем поддерживать свои дружеские отношения с ней.

- То есть, если подводить итог, Коротич, считает, что у Лукашенко может хватить мудрости не дойти до крайности...

- Мне кажется, да.

Однажды я спросил у Горбачева: «Слушайте, чего это вы, когда прилетели в Москву после Фороса (речь о путче ГКЧП в августе 1991-го) не пошли и не сказали этому Ельцину: «Ну, молодец, теперь я пришел, и я - хозяин в лавке»?» Горбачев говорит: «Ты что, кровь могла пролиться».

Понимаете, у Лукашенко нет уже такого панического опасения перед тем, что может пролиться кровь.

- То есть - у него храбрости хватит?

- Абсолютно хватит. И он будет защищать свою Белоруссию до последней капли крови, не чужой, а своей собственной.