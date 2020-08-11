Муж-яхтсмен поселился у Легкоступовой на окраине Москвы: медовый месяц гуляли на гонорары звезды

В июле Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов обвенчались в Крыму. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В минувшие выходные зрители слушали яркую голосистую Валентину Легкоступову в телепроекте «Три аккорда», а сегодня с ужасом узнали, что певицу спасают врачи. Родные 54-летней певицы не могут поверить в то, что эта трагедия случилась с их всегда жизнерадостной и не пьющей Валей. Мама и дети Валентины Легкоступовой надеются, что врачи спасут ей жизнь. Еще недавно ничто не предвещало беды. А потом события в жизни Легкоступовой стали происходить слишком быстро, и естественно влюбленная женщина не хотела прислушиваться к советам… Всего лишь месяц назад исполнительница хита «Ягода – малина» вышла третий раз замуж - за 57-летнего яхтсмена Юрия Фирсова. После свадьбы именитый яхтсмен поселился в квартире Валентины Легкоступовой: не в элитном ЖК, а в обычной многоэтажке в километре от станции метро «Текстильщики». А поклонники думали, что новый муж, который создал имидж весьма респектабельного «принца на белой яхте», приведет жену на свою жилплощадь, а Валины квадратные метры останутся ее сыну. У Легкоступовой взрослая дочь от первого брака (замужем, двое детей) и сын-студент от второго мужа.

Легкоступова со вторым мужем Алексеем развелась совсем недавно. Фото: кадр программы «Когда все дома»

Сегодня выяснилось, что медовый месяц закончился ЧП. У певицы диагностировали субдуральное кровоизлияние (это гематома из-за черепно-мозговой травмы) и ушиб головного мозга тяжелой степени. Первой забила тревогу 29-летня Анэтта Бриль: женщина беспокоилась за мать, которая вторую неделю не отвечала на телефонные звонки, поэтому приехала к ней домой. Анэтта рассказала в полиции, что застала маму с ее мужем в состоянии алкогольного опьянения. На лице и теле Валентины Легкоступовой были кровоподтеки, синяки: дочь артистки обратилась за помощью к врачам. По версии Фирсова певица сама упала в ванной: мол, поскользнулась. Вот только остается без ответа вопрос: почему новоиспеченный муж не вызвал врачей или сам не отвез Валентину в больницу, не позвонил ее детям? Уже выяснилось, что у 19-летнего сына певицы Матвея был конфликт с новым мужем матери: парень требовал прекратить пить, а отчим ему в ответ угрожал. В итоге Матвей уехал в свой дом в деревне и в квартире матери не появлялся. Странно, что «завидный» жених Фирсов поселился в квартире жены – недвижимость находится в километре от станции метро Текстильщики. Валентина представляла своего яхтсмена весьма обеспеченным мужчиной. Почему она так доверилась Фирсову?

Еще недавно посиделки Фирсова и Легкоступовой были мирные и веселые. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Этот мужчина появился в жизни талантливой певицы пять лет назад: начал настойчиво написывать в соцсетях, приглашать на регату. Юрий Фирсов яхтсмен известный: мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Европы. На жизнь зарабатывал тем, что набирал команды на регаты по всему миру. Легкоступова отказывалась от предложений Фирсова, ссылаясь на морскую болезнь. Кстати, и Юрий, и Валентина во времена этой переписки были семейными людьми. Легкоступова со вторым мужем жила на Канарах, их сын посещал там частную школу: Валентина занималась недвижимостью, вылетала в Россию на концерты. Потом семья вернулась на родину - Легкоступова стала зарабатывать на жизнь гастролями и заказниками, а у ее мужа продюсера Алексея с работой было туго. Отношения в семье не ладились. А все это время Фирсов не терял надежды и продолжал звать Легкоступову в путешествие на яхте, однажды она согласилась… «Вдруг подумала – а слетаю-ка я…» - недавно вспоминала Легкоступова, как решилась на приключение и рванула заграницу на яхту к Юрию.

В итоге певица развелась со вторым мужем – с Алексеем прожила ведь целых 20 лет. Валентина приняла ухаживания яхтсмена, который ради нее подал на развод с женой. Яхты, море, закаты вскружили голову Легкоступовой. Мы звонили поздравлять Валентину с бракосочетанием, а она лишь захотела сказать, что любит Фирсова и счастлива. 4 июля они расписались, а вскоре обвенчались. Она потеряла голову от любви и всем вещала: Юрочку любят все – и мама, и внучки, и дети. Он клялся в любви своей звезде постоянно, говорил много красивых слов: подыгрывал, записывая ролики для телешоу.

Этим летом на записи программы «Судьба человека» Легкоступова рассказывала: «Повезло мне с Юрочкой! Первый в России человек, кто прошел в одиночку Атлантику. Вижу в нем свое зеркальное отражение по энергетики и даже внешне мы с ним похожи. Это любовь с первого взгляда – увидела и что-то перевернулось внутри. Мы два энерджайзера, которые еще в жизни столько хорошего сделают. Он – моя лебединая песня!»

Валентина говорила, что «любовь оправдывает все», поэтому не переживала из-за развода. Жених наобещал ей заграничный яхтинг и море любви, а в итоге молодожены в финале медового месяца оказались на кухне певицы, откуда яхтсмен выгнал ее сына. Валентина неплохо зарабатывала заказниками – на жизнь, путешествия и посиделки на кухне хватало. Легкоступова планировала гастроли и концерты на осень – нужно было и дальше зарабатывать… Хочется, чтобы певица успела на все гастроли и Дни города, куда ее позвали в сентябре.