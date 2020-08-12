Чтобы рев моторов не заглушил пение жаворонков

На Дне памяти Василия Пескова покажут 65 уникальных снимков из последних лет жизни писателя авторства Сергея Жданова.

Василий Михайлович проработал в «Комсомолке» практически шесть десятилетий. Его знаменитая рубрика «Окно в природу» более полувека еженедельно появлялась на страницах родной газеты. Его рассказы о путешествиях по всей стране и по миру - от Африки, Америки до Камчатки, Мещёры и заимки Лыковых в сибирской тайге - составляли после публикаций в газете тома книг о странствиях и проселках. Его природоохранная деятельность - борьба за сохранение русского леса и уникальной заповедной системы России, за чистоту родников и малых рек и проведение Дня птиц, за издание семейного журнала о природе «Муравейник» и поддержку эколого-просветительского центра «Заповедные острова» - стала примером активных действий для волонтерского экологического движения в новейшие времена.

Фото: Сергей Жданов

Василий Песков не только сам стал большим писателем-анималистом, но многое сделал для поддержания этого направления в нашей литературе. Еще в начале 60-х заново открыл творчество писателя Михаила Пришвина, добившись издания его Полного собрания сочинений и учреждения премии его имени. С соратниками он установил памятные тургеневские доски на Бежином лугу, посетил и много писал о литературных музеях Шолохова и Аксакова.

Фото: Сергей Жданов

Василий Песков находил своих героев, сюжеты и сенсации, интересные темы в обыденной жизни. Говорил, что именно узнавание подробностей жизни и есть главное удовольствие и движущая сила для человека. Любознательность двигала им как журналистом: он сумел взять первое интервью у Юрия Гагарина, побеседовать с опальным маршалом Георгием Жуковым, тридцать лет вести газетный сериал о жизни отшельницы Агафьи, рассказать о семействе биологов Пажетновых, выращивающих медвежат-сирот и первыми в мире одомашнивших рысь.

Фото: Сергей Жданов

Пятнадцать лет он вел телепередачу «В мире животных», популярность которой у телезрителей зашкаливала. Секрет был не только в том, что автор интересно и увлеченно показывал жизнь природы и ее обитателей. Еще больше привлекала мудрость, доброта, глубокие познания самого Василия Михайловича, его позиция гармонии человека и природы. Человек - часть природы, а не царь и не потребитель ее, - такую мысль Песков проводил во всех своих публикациях. И подчеркивал: сознание дано человеку - в отличие от животного мира - именно для того, чтобы создавать и удерживать гармоничный баланс между естественным миром и техногенной деятельностью человека, для того, чтобы беречь братьев наших меньших, уступать им необходимое для их жизни пространство. Чем больше развивается человеческая цивилизация, чем сильней давит она на природный мир, тем актуальней эти заветы нашего коллеги.

Фото: Сергей Жданов

Обо всем этом мы будем говорить 12 августа на Дне памяти Василия Михайловича в редакции «Комсомольской правды», где соберутся его товарищи по жизни и работе. В программе, кроме дисскусии о том, какой должна быть сегодня экологическая журналистика, предусмотрено открытие портретной галереи «Василий Песков в фотографиях Сергея Жданова» из подаренных автором «Комсомолке» 65 снимков, запечатлевших Пескова в последние годы его жизни. Будет представлен авкже специальный именной приз Василия Пескова «Окно в природы», разоаботанный его коллегой Рамилем Фарзутдиновым, который будет вручаться за исключительные заслуги в увековечивании памяти и дел Мастера.

Продолжением Дня памяти станет и презентация 5 сентября на Московской международной книжной выставке-ярмарке в Манеже сборника о Василии Пескове «Таежный тупик» с предысторией и продолжением».

Интересно пройдет День памяти и в Воронежском природном заповеднике имени Василия Михайловича Пескова. Правды, на этот раз из-за эпидемиологической ситуации он проводится в онлайн режиме. Все материалы и намеченные мероприятия можно будет увидеть на сайте заповедника. Программа предусматривает презентацию воспоминаний писателя и многолетнего соратника по экспедициям Николая Старченко о своем старшем друге - из фондов музея Василия Пескова. Будут представлены из тех же фондов три тематических интерактивных выставки: «Семейный альбом», «Бессмертный полк Василия Пескова» и «Очарованный на век». Учитель Тресвятской средней школы имени В.М.Пескова О.В. Курасова проведет виртуальный «Урок доброты деда Василия».

Весь этот год 90-летия Василия Пескова объявлен годом его памяти. 12 августа исполнится семь лет со дня его кончины. Мы уверены: значение и роль того, что успел сделать Василий Песков для экологического просвещения, для защиты природы, для гармони мира будет только возрастать.