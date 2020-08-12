«Зубы по цене квартиры в Москве»: Киркоров украсил улыбку бриллиантами

Киркоров, как известно, любитель «шика дать». Ювелирные украшения для зубов ему обошлись по цене «однушки» в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известный блогер-миллионник и бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян решил запеть. Да не с кем попало, а с королём российской поп-сцены. Переговоры с Филиппом, понятное дело, вела Ольга Бузова.

- Вся моя работа осталась за кадром. Это моя любовь, - делилась на презентации клипа «Ролекс» Ольга Бузова.

- А есть она вообще, любовь эта... - озвучил мысли вслух Филипп.

Видимо, загрустил о чем-то своём.

Давид Манукян решил запеть. Да не с кем попало, а с королём российской поп-сцены Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Оль, ты такая красивая, тебе говорить не надо, просто ходи, - посоветовала приятельнице юмористка Марина Федункив, приглашённая артистами на презентацию в клуб «Сохо».

Между тем, в новом клипе, как заморские рэперы, Филипп и Дава нацепили на себя гриллзы-ювелирные украшения на зубах. Ольга Бузова , Ким Кардашьян, Мадонна и Бейонсе недавно снова надели гриллзы. Тренд 2014 года возвращается в мировой шоу-бизнес. Киркоров, как известно, любитель «шика дать». Ювелирные украшения для зубов ему обошлись по цене «однушки» в Москве.

Грилзы создавались по индивидуальному заказу в одной из московских стоматологических клиник.

«Украшения изготовлены из благородного металла и инкрустированы драгоценными камнями. Обычно на их создание уходит не меньше двух недель, но мы справились за 7 дней», — поделилась Луиза Автандилян, главный врач клиники.

Презентация клипа прошла в клубе «Сохо» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Грилзы украшены логотипами «Ролекс», это отсылка к названию песни.

«Я люблю аксессуары! Такого украшения у меня ещё не было. Гриллзы отлично отобразили посыл клипа - вот и решил попробовать этот атрибут. Роскошь!», — рассказал Филипп Киркоров.