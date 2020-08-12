Певице Валентине Легкоступовой назначили судебно-медицинскую экспертиз

На третий день лечения Валентина Легкоступова впала в кому Фото: Мила СТРИЖ

Что случилось с известной эстрадной певицей Валентиной Легкоступовой? Ответа на этот вопрос сейчас нет ни у родственников, ни у полиции. Задать его самой артистке до сих пор невозможно. Исполнительница хита «Ягода-Малина» в коме. За ее жизнь борются медики одной из городских больниц столицы. В критическом состоянии в ГКБ №14 она поступила из наркологической больницы №17 10 августа, под чужим именем и фамилией. ФИО для звездной мамы придумала дочка, которая позже призналась следователям, что не хотела шумихи.

А началось все 7 августа, когда Анэтта Бриль загляну в гости к маме и ее третьему мужу. На теле и лице Валентины Легкоступовой дочка обнаружила множество синяков и сразу заподозрила что-то неладное. Но вместо полиции почему-то позвонила в скорую и оправила мать с ее супругом, яхтсменом Юрием Фирсовым, в больницу подлечиться от алкогольной зависимости. Спустя сутки Юрий сбежал, а на третий день лечения Валентина Легкоступова впала в кому. Тут-то и обнаружилась серьезная травма головы.

Сейчас расследованием случившегося занимается полиция. Во вторник, 11 августа, были опрошены: Юрий Фирсов , супруг певицы и двое ее детей: дочка и сын. Последние грешат на новоиспеченного отчима (Валентина и Юрий поженились всего месяц назад), мол это он избил их маму. Но сам он уверяет дословно: «перебрала с алкоголем и грохнулась в ванной».

- Чтобы понять, каков характер полученных травм, была назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

Ее проведение замет около месяца. Скорее всего, только по ее результатам и будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. А пока...

- Идет доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося, - официально прокомментировали в пресс-службе УМВД РФ Москвы.

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