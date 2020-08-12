«Слышат фамилию Ефремов - сразу отказ»: адвокат актера вымотан борьбой

Защитник Ефремова перед заседанием разразился гневной отповедью Фото: Иван МАКЕЕВ

Собираясь сегодня в пресненский районный суд, участники процесса и десятки журналистов понимали, что это заседание будет отложено. Михаил Ефремов со вчерашнего дня в больнице - у него нарушение кровоснабжения головного мозга, а без обвиняемого процесс уж точно не начнут. Так и произошло: заседание перенесли на 18 августа 10.00.

Тем не менее, приехать в суд пришлось всем участникам громкого дела. Первым на «Роллс-Ройсе» подъехал Александр Добровинский. Адвокат был немногословен - никаких заявлений делать не стал. А вот защитник Ефремова перед заседанием разразился гневной отповедью.

Михаил Ефремов со вчерашнего дня в больнице - у него нарушение кровоснабжения головного мозга Фото: Иван МАКЕЕВ

- Ни одну экспертизу не дают сделать: биология, автомеханика, масса всего - мы хотим устранить все пробелы в деле. Но куда ни обращаемся, как только слышат фамилию Ефремову - сразу отказ! - возмутился на камеры Эльман Пашаев. - Я не знаю, кто это дал такую команду, но это беспредел. Даже главврач не говорит мне о его состоянии, как такое может быть? Я в час ночи приехал в больницу, ничего не узнал. На меня идёт такое давление, какого в девяностые не было. Грозят возбудить уголовное дело - за что? Я буду жаловаться в следственный комитет, в МВД, президенту - сегодня сделаю официальное заявление. Вот поверьте, если меня не закроют в этом году, в следующем - точно.

Напомним, за смертельное ДТП Михаилу Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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