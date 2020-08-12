«В день ДТП доктор должен был прокапать Ефремова после запоя»: Иван Стебунов сообщил о личном враче и водителе артиста

Стебунов и Ефремов и снимались, и играли на одной сцене, и дружили много лет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Судьбу актера Михаила Ефремова, совершившего смертельное ДТП, решит суд. Пока артист в больнице, его друг Иван Стебунов решился на откровенное интервью. Сегодня в обед на канале «Россия 1» выйдет программа «Судьба человека», где Стебунов расскажет неизвестные подробности о том, что предшествовало ДТП. Актер Иван Стебунов впервые сообщит, что не понимает, как Ефремов оказался пьяным за рулем: «Это чрезвычайная ситуация, у него есть специальный человек, который в таких ситуациях его возит…».

Стебунов и Ефремов и снимались, и играли на одной сцене, и дружили много лет. Иван не скрывал, что у него тоже были проблемы с алкоголем из-за чего он потерял когда-то жену Марину Александрову. Это был один из самых трудных периодов – даже принял решение уйти из «Современника». Теперь Стебунов продолжает служить в театре «Современник», благодаря двум людям – Галине Волчек и Михаилу Ефремову. Волчек определила Стебунова в реабилитационную клинику, и каждый день в течении нескольких месяцев звонила и разговаривала… Это сработало – Иван начал новую жизнь и у него давно уже нет проблем с алкоголем. А потом звонок Михаила Ефремова заставил Ивана вернуться из родного Барнаула, куда тот уезжал на творческую перезагрузку, обратно в «Современник». Ефремов вернул Стебунова в театр, в Москву….

Иван Стебунов рассказывает о Михаиле Ефремове:

«Это мой очень близкий человек. Мы знакомы лет 16, в моей жизни он сыграл большую роль – это правда. Даже мое возвращение в театр организовал он – предложил это Галине Борисовне. Это мой ангел хранитель, который участвовал в моей судьбе, семье. Посему я его очень люблю… Сейчас мало кто говорит, какой он хороший друг. Мы встретились в театре за три дня до происшествия. Да он был хорошо разгорячен. Я знал, что это уже не первый день. Второй – тот законный день, когда он был весел, общителен, мы посмеялись, я пожурил его немножко… И расстались. Он не садился за руль – у него есть специальная помощница для этого. Она приехала в театр и увезла его. На следующий день мы созвонились – он тоже был немного в неровном состоянии, я не придал еще тогда этому значение. После этого на следующий день он позвонил и предложил, чтобы мы приехали, он почитает нам новую пьесу Охлобыстина. Мы с женой приехали к нему домой, он был уже абсолютно нормальном состоянии. Я знаю эту стадию – когда в тебя уже ничего и не лезет. Он потихонечку попивал, но был абсолютно вменяем. Мы почитали пьесу, посмеялись, пьеса была действительно абсолютно хорошая».

Стебунов и Ефремов обсудили пьесу, и Иван в машине сказал жене, что можно не волновался – Миша вернулся в рабочий режим. Но на следующий день Ефремов позвонил Стебунову вновь в приподнятом состоянии. Это был день аварии. Стебунов продолжает рассказ:

«Я понял - он пока еще не остановился, я заволновался. Я понял, что «пружина сжимается», напрягся…. Мы поговорили, посмеялись, я ему подыграл, обсуждали смешную ситуацию…».

Сразу после разговора с Ефремовым, Стебунов позвонил врачу Михаила и предложил «прокапать» Ефремова. Доктор попросил Стебунова найти артиста, а тот подъедет и все сделает – чтобы не ехать впустую. Стебунов с женой выехали домой к Ефремову, а по пути увидели ДТП – то самое. Не успели.

Иван Стебунов считает, что после ДТП у Ефремова бело «желание не откупиться, а искупить».

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