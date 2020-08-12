ФСБ публикует видео с завода по производству наркотиков в Ивановской области

Участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Фото: Оперативная съемка

Сотрудники Федеральной службой безопасности России (ФСБ) обнаружили в частном доме на территории Ивановской области настоящий завод по производству синтетического наркотика мефедрона. Эту отраву наркобароны продавали через интернет в полукилограммовых пакетах.

- В трех складских помещениях и в тайниках изъяты наркотическое средство мефедрон массой не менее 34,8 кг, свыше 1,2 тонны наркосодержащей жидкости, различное лабораторное оборудование и более 7,2 тонн химических реактивов и прекурсоров, а также 10 единиц огнестрельного оружия и 1200 боеприпасов различного калибра, 3 приспособления для бесшумной стрельбы, - перечисляют в ФСБ России список изъятого у местных наркобаронов.

По данным ведомства, ивановские наркодельцы использовали труд рабов - иностранных граждан. Мигрантов насильственно удерживаемых под угрозой физической расправы.

По предварительным оценкам, производственные мощности ликвидированного завода давали ежемесячно более 200 килограммов наркотиков. Этого количества было достаточно, чтобы снабжать отравой несколько городов.

Участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За производство наркотиков в особо крупном размере наркобаронам из Ивановской области грозят пожизненные сроки.