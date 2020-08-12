Министр здравоохранения рассказал, когда российская вакцина от COVID-19 поступит к пациентам и медикам

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил на пресс-брифинге, что в настоящее первая в мире вакцина от COVID-19 российского производства проходит контроль качества в производственной сфере. Первые упаковки лекарств поступят в медучреждения для вакцинирования пациентов и медиков, и тех групп лиц, которые наиболее подвержены риску заражения в ближайшие три недели.

- В любом случае вакцинация будет добровольной. Отмечу, что около 20 процентов медицинских работников уже имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции, - сказал Михаил Мурашко.

В настоящее первая в мире вакцина от COVID-19 российского производства проходит контроль качества в производственной сфере. Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Отвечая на вопрос «КП» о том, как будет отслеживаться состояние здоровья медиков и учителей, тех, кто в первых рядах получат прививки от ковида, министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что все данные о состоянии первых провакцинированных будут поступать на единый информационный ресурс, запущенный минздравом в рамках борьбы с COVID-19.

Система будет функционировать на территории вей страны и будет расширена до пула получивших вакцинацию. Там же планируется фиксироваться температуру и другие показатели состояния здоровья тех, кто будет привит от коронавируса. Сейчас идет и работа над мобильным приложением, чтобы провакцинированным от ковид проще было сообщать о своих ощущениях.

Еще больше подробностей о том, как будут отслеживать здоровье привитых

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