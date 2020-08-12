Остров из мусора размером с Францию обнаружил в океане внук Кусто

Мусорные острова состоят большей частью из пластика, попадающего в океан из рек. Фото: shutterstock.com.

Филипп Кусто, внук знаменитого исследователя и океанолога Жак-Ива Кусто, рассказал об образовании в океане «мусорного острова» размером с Францию.

По его словам, самый большой «остров» расположен в Тихом океане и образовался из-за особенностей океанических течений. Сейчас на планете пять огромных подобных островов, сообщает РИА Новости.

- Туда попадает пластик изо всех точек мира. По размеру он больше, чем штат Техас в США, по площади равен Франции, — отмечает его супруга Ашлана Брок.

Мусорные острова состоят большей частью из пластика, попадающего в океан из рек. Для предотвращения загрязнения океана природоохранный фонд EarthEcho International, основанный Филиппом Кусто, привлекает молодежь к очистке рек от пластика.

По словам исследователя, океан загрязняется пластиком в результате того, что этот материал распадается на более мелкие частицы и рыба и другие океанские жители начинают воспринимать его, как еду. Поэтому океанская рыба часто содержит в себе много пластика и может быть заражена ртутью.

- В итоге, мы обнаруживаем птиц и рыб, чьи желудки полны пластиком. Нас это тоже касается, потому что мы вылавливаем рыбу, набитую пластиком, и употребляем в пищу. Пластик токсичен, и токсины, которые попадают в рыбу через пластик, передаются человеку, потому что мы едим рыбу. Фактически мы едим отравленную рыбу, – рассказал Филипп Кусто.

По мнению исследователя, для решения проблемы необходимы долгосрочные решения, создание сети морских охраняемых районов, как в случае с Антарктикой. Спад экономики из-за пандемии - самое время подумать о том, как защитить окружающую среду.

Напомним, ученые выяснили, почему морские черепах испытывают смертельную страсть к пластиковому мусору.