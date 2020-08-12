«Болел бессимптомно»: У Киркорова обнаружили коронавирус

Филипп Киркоров переболел коронавирусом Фото: Борис КУДРЯВОВ

В начале карантина Филипп Киркоров рассказывал, что друзья из Америки прислали ему некий экспресс - тест на коронавирус, но опасной бациллы он у себя не нашёл.

- Для теста нужна капля крови. Он похож на тест на беременность. К счастью, коронавируса у меня нет, - рассказывал в прямом эфире Инстаграма Филипп Киркоров.

Однако на презентации совместного клипа с Давой «Ролекс» артист признался, что все-таки переболел коронавирусом.

- Конечно, я перенёс коронавирус, - вздохнул российский поп-король. - Но к счастью, переболел по-киркоровски, бессимптомно. А сейчас абсолютно здоров, - подчеркнул артист.

На презентации совместного клипа с Давой «Ролекс» артист признался, что все-таки переболел коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним: на съёмки нового клипа с блогером и бойфрендом Бузовой Давой Филипп Киркоров потратил немалые деньги. Только установка гриллз (съемных ювелирных украшений на зубы) обошлась певцу в кругленькую сумму, эквивалентную стоимости «однушки» в Москве.

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