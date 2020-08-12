Байден объявил имя кандидата в вице-президенты США

Сенатор от Калифорнии Камала Харрис – одновременно и темнокожая, и цветная. Этот фактор, как известно, сегодня в Америке является ключевым для успеха Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден наконец-то объявил имя кандидата, который пойдет на Белый дом с ним в паре. Определиться с кандидатурой на пост вице-президента страны от Байдена требует предвыборный регламент, который выработался за многие десятилетия предвыборных кампаний в США.

Теоретически имя возможного вице-президента объявляется на национальном партийном съезде. У демократов он должен состояться в ближайшие дни. Но новая, коронавирусная эпоха сподвигла Байдена не затягивать с этим. Более того, сделал он это суперсовременным способом – озвучив свое окончательное решение в своем Твиттере.

Итак, к финалу президентской гонки в США в паре с Байденом пойдет сенатор Камала Харрис.

«КП», как и многие СМИ, еще в конце июля выразила уверенность, что именно Харрис, в случай победы демократов, станет следующим вице-президентом США.

Почему именно Харрис? Сегодняшняя повестка дня в США не давала Байдену особого выбора и диктовала ему четкие условия. Протесты борцов за расовое равноправие, мачоизм, царящий в американском политическом истеблишменте: все это требовало точечного подхода: на пост вице-президентский пост должна быть представлена не белая женщина.

В своеобразной колоде карт у Байдена было много дам. И губернатор Джорджии Стейси Адамс, и первая женщина-шеф полиции Орландо Вэл Демингс. Но Байден остановил свой выбор на Харрис.

Сенатор от Калифорнии Камала Харрис – одновременно и темнокожая, и цветная. Этот фактор, как известно, сегодня в Америке является ключевым для успеха. Мать Камалы – уроженка Индии, отец – родом с Ямайки.

До избрания в американский парламент в 2017 году Харрис была генеральным прокурором Калифорнии. Кстати, генпрокурором другого штата в свое время был сын Байдена, Бо, скончавшийся в 2015 году от рака головного мозга. Бо Байден и Камала Харрис дружили.

Отношения с возможным будущим президентом США у Харрис не всегда были ровными. Активно поддерживать Байдена она начала лишь с начала этого года, хотя перед этим много лет активно критиковала однопартийца.

К предвыборным гонкам Камале Харрис не привыкать: в прошлом году она сама объявила об участии в президентских выборах, но в марте 2020 года прекратила кампанию из-за низких рейтингов.