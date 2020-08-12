Возможна ли параллельная вакцинация от гриппа и COVID-19, рассказали в Минздраве

В Минздрав пояснили, как будут прививать от COVID 19 и от гриппа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время пресс-брифинга в Министерстве здравоохранения, посвященного представлению первой зарегистрированной в мире вакцины против COVID-19, речь зашла и о вакцинации против вируса гриппа, актуальность которой повышается в преддверии осенне-зимнего сезона.

По мнению директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, в России получится совместить вакцинацию против гриппа и вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.

Александр Гинцбург отметил, что, согласно учебной литературе по иммунологии, «в организм можно и нужно вводить сразу несколько различных антигенов вакцин». Это справедливо для вакцин, механизм действия которых различен, когда одна из них вызывает гуморальный иммунный ответ, а друга – Т-клеточный. Промежуток между прививками должен составлять 2 – 3 недели. За это время, по словам ученого, иммунная система приводит себя в порядок, цитокиновый ответ приходит в норму после интенсивного рабочего состояния.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой зарегистрированной вакцине от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Михаил Джапаридзе/ТАСС

Министр здравоохранения отметил, что вакцинация против гриппа показана людям с ожирением, с хроническими болезнями сердца и легких, с сахарным диабетом. Кроме того Михаил Мурашко считает, что, помимо вакцинирования от гриппа, категориям людей из групп риска по вероятности заболевания пневмонией, следует пройти вакцинацию и против пневмококковых инфекций.

- Те, кто хотят дополнительно обезопасить себя, могут пройти вакцинацию (от пневмококковой инфекции, - прим. ред.) сейчас, - сказал Михаил Мурашко.

По словам министра, государственные поставки вакцины от гриппа уже разошлись по регионам.

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