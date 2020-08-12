Сын Михаила Ефремова шокировал откровением о своем детстве

Никита Ефремов впервые рассказал, как едва не стал жертвой насилия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Семья Михаила Ефремова сейчас переживает тяжелые времена. Пока знаменитый актер, разбитый инсультом, находится в реанимации, его старший сын Никита сделал шокирующее заявление. Оказывается в детстве он пережил приставания мужчины.

Никита Ефремов впервые рассказал, как едва не стал жертвой насилия. До старшего сына Михаила Ефремова домогался взрослый мужчина на съемках фильма. Семья мальчика ничего не знала.

"У меня в жизни был эпизод, когда ко мне приставал человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Это было на съемках детского фильма. Я спал ночью, для меня это было тогда каким-то шоком. Не помню, сколько мне было лет. Тогда я ничего не сделал. Точнее, я просто переселился в другой номер, позвонил и рассказал маме, но на этом все", - поведал Ефремов-младший.

Никита считает, что жертвы насилия и домогательств боятся рассказывать о пережитом из-за общественного порицания. Ефремов долгое время молчал о своих страданиях как раз по этой причине.

Актер отметил, что у него было много страхов. Он думал, что рассказать о случившемся - "не по-пацански".

Старший сын звезды "Современника" признался, что ему всегда тяжело смотреть на сцены насилия в кино. Кроме того, ему трудно вспоминать моменты из детства, когда мать поднимала на него руку. Актер подчеркнул, что не так давно родительница Ася Воробьева извинилась перед ним за то, что наказывала отпрыска ремнем.

Артист уверен в том, что о насилии необходимо говорить открыто. Сейчас он старается не вспоминать пережитое потрясение.