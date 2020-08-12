Путин обещал помочь Камчатке с больницей и интернетом

Президент России Владимир Путин в Ново-Огарево проводит встречу в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов больше всех в стране должен радоваться вошедшему во время пандемии в практику президента формату телеконференций. Еще полгода назад ему пришлось бы лететь через всю Россию, чтобы доложить Владимиру Путину о ситуации в регионе. Теперь же с помощью телесвязи он из собственного кабинета за полчаса рассказал главе государства обо всем происходящем на полуострове.

- Ситуация была крайне тяжёлой, мы фиксировали до 70 госпитализаций ежедневно по состоянию на конец мая, - рассказывал Солодов о том, что застал на Камчатке сразу после своего назначения на новый пост. - Свободных коек практически не было, сложился дефицит медицинских кадров в связи с заболеваемостью среди медиков. Своими силами мы бы точно не справились.

Тем не менее с помощью минздрава и «большой земли» в проблемой совладали. Хотя стало особенно очевидно бедственное положение системы здравоохранения края.

- Наше главное учреждение – Камчатская краевая больница – расположено в одиннадцати отдельно стоящих зданиях 50–70-х годов постройки с износом до 90 процентов, - разводил руками врио губернатора. - Ещё в 2003 году эти здания были признаны несоответствующими сейсмической безопасности, и нахождение в них пациентов реально представляет угрозу жизни и здоровью. Строительства новой больницы жители Камчатки ждут уже более 15 лет.

- Да, я знаю об этих проблемах, ваше письмо у меня есть, - ответил Путин. - И, разумеется, будет поручение правительству вместе с вами проработать этот проект и принять соответствующее решение. Конечно, больница нужна.

Кроме этого президент пообещал поддержать решение проблем газификации края, благоустройство города Вилючинска, обеспечение всего региона доступом к интернету.

- Сейчас стартует масштабный проект по строительству оптико-волоконной связи от Петропавловска-Камчатского до Анадыря, но он планируется в подводном исполнении, - доложил Солодов. - Мы проработали вопрос: есть возможность его реализации по территории Камчатского края с максимальным охватом северных районов, это позволит обеспечить дополнительно 14 населённых пунктов и 11 тысяч человек . Предлагаемый маршрут проходит по суше. К удорожанию или увеличению сроков это не приведёт.

- Да, это правильная идея, - не стал возражать Путин. - Почти то же самое будет по деньгам – что по морю идти, там соответствующий кабель укладывать, что по территории и запитать все эти населённые пункты. Конечно, это предпочтительнее.