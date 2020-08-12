В Минздраве рассказали о последнем этапе испытаний зарегистрированной вакцины против COVID-19

Препарат будет производиться в двух емкостях, с красной и синей крышкой Фото: REUTERS

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал во время пресс-брифинга, что вакцина для профилактики COVID-19 будет вводиться в два этапа. Препарат будет производиться в двух емкостях, с красной и синей крышкой, в которых будут содержаться ДНК разных аденовирусов. Все добровольцы, которые примут участие в завершающей стадии клинических испытаний, будут застрахованы и получат денежное вознаграждение, которое, по словам Александра Гинцбурга, будет не меньше, чем на предыдущем этапе испытаний.

Советник министра здравоохранения и вице-председатель Механизма ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарственным средствам Сергей Глаголев считает, что российская вакцина против COVID-19 «стоит на плечах гигантов аденовирусных вакцин и единой вакцинальной платформе», что позволило ученым создать вакцину прямо в период глобальной пандемии.

Также Сергей Глаголев отметил, что риск нежелательных последствий от применения препарата ниже потенциальной пользы, а современные технологии позволят в режиме реального времени контролировать применение вакцины и постоянно дополнять знания о ее эффективности и безопасности.

Подробное интервью Сергея Глаголева - на нашем сайте KP.RU.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возможна ли параллельная вакцинация от гриппа и COVID-19, рассказали в Минздраве

Во время пресс-брифинга в Министерстве здравоохранения, посвященного представлению первой зарегистрированной в мире вакцины против COVID-19, речь зашла и о вакцинации против вируса гриппа, актуальность которой повышается в преддверии осенне-зимнего сезона.

По мнению директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, в России получится совместить вакцинацию против гриппа и вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. (подробности)