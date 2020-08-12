«Состояние крайне тяжелое»: Врачи московской больницы рассказали о самочувствии Валентины Легкоступовой

Валентина Легкоступова попала в 13-ую больницу с пробитой головой и отеком мозга Фото: Борис КУДРЯВОВ

О том, что певица попала в 13-ую больницу с пробитой головой и отеком мозга, стало известно утром 11 августа. Хотя ее близкие пытались это скрыть и разместили Легкоступову под другой фамилией. Однако ее муж Юрий Фирсов в разговоре с kp.ru сказал, что Валентиной занимаются нейрохирурги. По некоторым сведениям, ей сделали трепанацию черепа. После операции она находится в реанимации хирургического отделения. «Состояние ее крайне тяжелое», - сообщили нам в справочной больницы.

Как пишут СМИ, исполнительницу хита «Ягода-малина» обнаружила дома ее дочь Анетта. Молодая женщина пришла навестить мать, которая не выходила на связь с близкими в течение двух недель. По слухам, все это время она выпивала в компании своего нового мужа шкипера Юрия Фирсова. Свадьбу они сыграли месяц назад. До этого были знакомы несколько лет. По словам Фирсова, певица получила травму головы, когда поскользнулась дома в ванной.

Анетта отвезла маму и ее мужа в частную наркологическую клинику, откуда Фирсов сбежал домой. А Валентине Легкоступовой, которую дочь разместила под другим именем, стало только хуже, она впала в кому. Из частной наркологии ее доставил в 13-ую городскую больницу и тоже под чужой фамилией (интересно, неужели при поступлении не требуются документы?). Певица попала в клинику еще 8 августа.

Юрий Фирсов находится дома. Вчера его допрашивали в полиции. Пока он отказывается говорить, что случилось в квартире Валентины Легкоступовой на самом деле. По одной из версий, между супругами мог произойти конфликт, и они подрались. Но в эту версию не верят друзья Юрия. Говорят, что он, конечно, не дурак выпить, но совсем не агрессивный человек.

Очень аккуратно высказываются о случившейся трагедии и коллеги Валентины Легкоступовой.

- Я желаю Валюшке скорейшего выздоровления. Мы знакомы с 1986-года и никаких «проблем с алкоголем» за ней не замечала, - сказала певица Екатерина Семенова. - У человека случилась трагедия, какая бы причина ее ни была.

Отказалась от комментариев и Марина Хлебникова, которая не только выступала с Легкоступовой, но и училась с ней в институте им.Гнесиных: «Валя, моя коллега, я ее люблю. У всех в жизни может случиться ЧП, а для нее ЧП - это норма... Но это ее личная жизнь, зачем туда лезть?».

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