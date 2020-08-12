На карантине не скучали: в Московском зоопарке произошел беби-бум

Маленькая девочка стала пятой в семействе лошадей Пржевальского. Мама оказалась очень заботливой и сразу начала выкармливать детеныша. Фото: Московский зоопарк

Пока зоопарк был закрыт на карантин, не все животные скучали из-за отсутствия посетителей. О беби-буме уже можно говорить, а до конца года зоологи однозначно сделают вывод, что размножению животных карантин даже поспособствовал.

Как только сурки вышли из спячки, то уже через месяц принесли потомство. Сейчас сурчата бегают по вольеру, исследуя его подземные лабиринты. Фото: Московский зоопарк

Сразу пять детенышей северного оленя родились еще в мае. Они пока питаются материнским молоком, но уже пробуют траву и листья. Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке за время карантина малыши родились в семействах орланов-белохвостов, кустарниковых собак, карликовых мар, розовых и красных фламинго, лошадей Пржевальского, степных сурков, папуанских птиц-носорогов, северных лесных оленей, красных пестрых питонов, белых сов, росомах. Уже много? Но еще родителями стали египетские летучие собаки, сычуанские такины, кафрские вороны, джейраны.

Самка редкого сычуаньского такина уже подросла и окрепла, но по-прежнему ходит «хвостиком» за своей мамой. Фото: Московский зоопарк

Четыре малыша джейрана (семейство газелей) - 3 самца и 1 самочкауже достаточно окрепли, исследуют вольер и даже бегают наперегонки. Фото: Московский зоопарк

- Для нас появление на свет орланов-белохвостов – очень важное событие, так как они не часто размножаются в условиях зоопарка. У нашей пары орланов это первое потомство. Они по очереди насиживали яйца, а потом вместе выкармливали птенцов, - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В природе орланы-белохвосты живут отдельными парами, образуя союз на всю жизнь. Теперь у них двое малышей. Фото: Московский зоопарк

Малышей уже можно увидеть в вольерах. Понятное дело, что никакого графика нет и питомцы покажутся посетителям, когда будет настроение.

- Животные наиболее активны утром, когда ждут свой завтрак. Не случайно зоопарк работает с 7.30. Многие не любят жару, поэтому прячутся от солнца в домиках, некоторые радуются дождю. Если кого-то не увидели – не расстраивайтесь, попробуйте вернуться к вольеру попозже, - советуют в Московском зоопарке.

С середины июня стали вылупляться птенцы красных и розовых фламинго. Уже появился на свет один розовый фламинго и четверо красных. Но пока у них у всех мягкое серое оперение, менять окрас будут через несколько месяцев. Фото: Московский зоопарк

Три птенца белой полярной совы пока больше похожи на серые комочки с желтыми глазами, но они уже самостоятельно едят. Через год у них будет красивое белое оперение. Фото: Московский зоопарк

Кстати

Манул вернулся: символ зоопарка на месте

- На территории зоопарка снова можно наблюдать за манулом в вольере рядом с пандами. Палласову коту Тимофею семь лет. Он хорошо перенес дорогу из Центра воспроизводства редких животных Московского зоопарка, - рассказали в Московском зоопарке.

На территории зоопарка снова можно наблюдать за манулом. Фото: Московский зоопарк

Как удалось выяснить «КП», предыдущий манул умер от старости, поэтому его ответственную «должность» занял степной кот из семейства манулов, которые живут в Подмосковье. Сейчас там пять манулов, они размножаются. Животные в Международную Красную книгу в категории «вид, близкий к угрозе исчезновения».