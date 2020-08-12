Алексей Нечаев, основатель партии «Новые люди»: Люди в России хотят перемен

8 августа в Москве прошел второй съезд нашей партии «Новые люди» Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Тогда, в марте, мы поставили перед собой конкретные цели - найти новых сторонников в регионах, создать сеть региональных отделений, подготовить новых сильных и достойных кандидатов в депутаты.

Это было нелегко. Особенно если вспомнить, в каких условиях нам приходилось строить партию и искать кандидатов. Почти сразу после нашего первого съезда начался ковид-карантин. Мы создавали общероссийскую политическую организацию, когда жизнь в стране почти замерла. Но мы это сделали. 1 июня Минюст допустил нашу партию к выборам. И уже 13 сентября сотни наших кандидатов идут на выборы в 12 регионах страны. На мой взгляд, это уже большой успех.

Несмотря на все трудности, мы стали настоящей политической командой новых людей. Политика - командное дело. Даже в большей степени, чем бизнес. Общие цели, доверие друг к другу и командный настрой на победу - то, без чего нельзя побеждать.

Нам есть за что бороться. Мы хотим реально улучшать жизнь людей в каждом городе и регионе. Для нас важны не только федеральные выборы уровня Госдумы. На каждом уровне власти - региональном, городском, сельском - тоже должны быть наши люди. Мы строим партию снизу, от земли.

Я всю жизнь точно так же строил бизнес. Не считаю нужным изменять этому правилу и в политике. В России подобных политических структур практически нет. Но я считаю, что только такая организация способна составить конкуренцию нынешним парламентским партиям.

Алексей Нечаев, основатель партии «Новые люди»

Каждая партия - это люди и идеи

Кратко расскажу о пяти самых важных идеях «Новых людей»:

1 Обновление

Обновление власти - это ведь не только поменять лица, которые примелькались, на те, которые посвежее. Заменить одних чиновников на других - это не обновление. Заменить одну партию на другую - это тоже не обновление. Заменить одни слова и лозунги на другие - и это не обновление. Даже заменить одни строки в законах на другие - тоже не всегда приводит к обновлению.

Обновиться должны сами принципы государственного устройства, логика, этика и стиль взаимодействия государства с гражданами. Мы видим, как за последние десятилетия изменились к лучшему многие правила в бизнесе, в социальной жизни. Но это никак не коснулось госсистемы.

2 Прогресс и развитие

Мы привели в политику людей, которые уже добились чего-то в жизни, которые могут показать и доказать это избирателю. Новые люди - это люди дела.

В этом году мы уже делаем несколько десятков проектов развития. Делаем это в тех регионах, где «Новые люди» идут на выборы. Это Новосибирская, Костромская, Рязанская, Калужская, Воронежская и Белгородская области. Города: Томск, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар, Липецк, Ессентуки.

Эти проекты были представлены на нашем втором съезде. Они доказывают, что не только государство может делать реальные дела. Их могут делать люди, которым не безразлично, в каком городе, области и стране они живут. Поэтому в нашей работе мы будем не только критиковать. Многие общественно важные проекты мы будем делать сами, доводить их до конца. Причем делать экономнее и качественнее, чем чиновники и орда их прикормленных подрядчиков.

3 Свобода большинства

На наш взгляд, свободные и самостоятельные люди - это не меньшинство, а большинство нашего общества. Мы в первую очередь должны думать о том, как помочь таким же, как мы.

• Молодежи - создать условия для того, чтобы состояться в жизни.

• Предпринимателей - избавить от лишних проверок, от давления силовиков, поборов и государственного рейдерства.

• Врачам, учителям и ученым - дать спокойно работать, освободить от огромного количества отчетности и волокиты.

• Людям творческих профессий - создавать новые площадки и новые форматы, соответствующие современным взглядам на мир, а не скрепам и нормативам.

• Всем гражданам - дать больше возможностей для участия в управлении страной и отдельными регионами, городами, поселками. Например, участвуя в принятии решений, как, когда и на что тратить их налоги.

4 Защита и справедливость

Я считаю, что свобода и справедливость - базовые ценности нашего народа, нашей страны. Политическая и социальная система должна защищать всех людей, а не только избранных. Защищать от несправедливого увольнения, от мошенников, от ложных обвинений и несправедливого суда. От того, что человек остается брошенным, без средств к существованию, когда, например, заболел или потерял работу.

Я верю, что можно найти решение любой, даже самой сложной проблемы без ущемления интересов других. Но для этого нужна человечная власть.

5 Доверие и честность

Мы не будем обещать избирателям золотые горы и быстрые результаты. Система слишком закостенела, чтобы рассчитывать на то, что она быстро поддастся новым людям.

Честность - это тоже одна из базовых человеческих ценностей. И ее невозможно переоценить. Только Честность рождает Доверие. Нужно честно сказать нашим гражданам - что мы можем сделать и что нам сделать будет трудно. И самое важное - почему. Люди хотят правды.

Вот простой пример. Сейчас много говорят о кризисе, вызванном пандемией коронавируса. Кто-то переболел ковидом и нуждается в реабилитации. Кто-то потерял работу. Многие потеряли дело своей жизни. Влияние коронакризиса на экономику действительно разрушительно. Будет большим успехом, если страна вернется к прежнему уровню хотя бы к концу 2021 года. Об этом говорит само правительство. Но будем честны.

Почему в прошлом, 2019 году, еще до ковида, Россия находилась за пределами первой сотни стран по темпам роста экономики? Почему в последние 10 лет мы не догоняем ни Европу, ни Америку, ни ведущие страны Азии по уровню жизни, а только все больше и больше отстаем?

Наше правительство за последние годы написало много стратегий развития и ни одну из них не исполнило. Наши политические институты устарели. Во власти - дефицит творческой энергии. Кадровые лифты не работают: притока новых людей нет, а элита превратилась в несменяемую. В государственном управлении доминируют старые подходы и отжившие свой век идеи.

Сейчас непростое время. Но, на мой взгляд, сложные времена открывают новые возможности и, самое главное, создают у людей спрос на что-то новое, на перемены. Это понимает каждый предприниматель, который, как и я, с нуля создавал свой бизнес.

Поэтому мы выступаем за поступательные, но неуклонные перемены. И, если будем идти этим путем, мы обязательно увидим другую страну. Страну, в которой нет страха. Страну, в которой каждый гражданин может реализовать свои права, чувствовать себя уверенно и защищенно, работать на свое будущее и будущее своих детей. Мы, новые люди, - прагматичные романтики. Мы верим в лучшее, но знаем: если будущее не создавать, само по себе оно не наступит.