Чей Крым: Почему певицу Глюкозу не пустили в Киев, прокомментировал эксперт

Глюкоза, не ожидавшая такого шквала нападок и так и не попавшая на Украину, была вынуждена вступить в соцсетях с объяснениями Фото: Иван МАКЕЕВ

На днях несколько часов в киевском аэропорту Борисполь пограничник на хрестоматийном (как ему казалось) украинском языке проводил «опрос» популярной российской певицы Глюкозы (Натальи Фоновой). Причем бил как таран в одну точку. Ему нужно было получить конкретный ответ на один конкретный вопрос. Догадаетесь, что за вопрос? Ну конечно: «Чей Крым?».

По итогам словесной дуэли (хотя лингвистический огонь шел, в основном, в одну строну) на лентах информагентств появилась информация о том, что российская исполнительница заявила, что Крым — украинский. На Наталью обрушился гнев русскоязычной части интернета, который сопровождался одобрительными всплесками из украинского сегмента.

Сама Глюкоза, не ожидавшая такого шквала нападок и так и не попавшая на Украину, была вынуждена вступить в соцсетях с объяснениями. Певица написала, что у нее было трехлетний запрет на въезд на Украину (как раз из-за посещения Крыма). Но запрет закончился - и она решила навестить родственников. Но в Киевском аэропорту человек в погонах, который с ней довольно уныло общался несколько часов, говорил на украинском. И в его однообразных речах рефреном звучал вопрос «Чей Крым?».

- На третьем часу прессинга я задала встречный вопрос про то, чего они добиваются, - вспоминала Глюкоза, - Чтобы я сказала, что Крым Украинский? Что происходит?»

Позже ее фразу грамотно вырвали из контекста и удачно растиражировали - и исполнительница оказалась в ряду тех, кто не признает российскую принадлежность южного полуострова. От чего сама она оказалась в шоке.

А ведь к тому моменту почти полтораста российских деятелей культуры в Киеве лишили права на посещение «святой украинской земли» — именно из-за того, что, начиная с 2014-го года, эти певцы-поэты-музыканты-кинематографисты либо были в Крыму, либо активно высказывались о его принадлежности.

Вот как отреагировал на эту информацию глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко:

- Здравой логики в подобных действиях властей нет. Это один их прецедентов, который лишь подтверждает уже сложившуюся украинскую практику: раз был в Крыму — не суйся к Киев. Да ведь и специальный закон уже принят по этому поводу. И в этом направлении президент Зеленский политику Порошенко продолжает. Тут все остается как есть. И на музыкальной ниве украинской исполнителей из России почти нет. Вначале их отсутствие на концертных площадках, в медиа-сфере, в клубах было заметно, но сейчас - уже нет. И сейчас уже есть настроения: ну и хорошо, что у украинских артистов большее поле деятельности, и меньше конкуренции с востока.

Кто в масс-медиа освещает поп-культуру — поддерживают националистические настроения. И украинские исполнители на внутреннем рынке достаточно востребованы. Они бы не хотели усиления конкуренции.

И сейчас получается: либо ты выступаешь на территории Украины, либо на территории России. Та же София Ротару в ряду популярных исполнителей, которые были востребованы и в Москве, и в Киеве, но не видно, чтобы она стремилась выступить в Киеве. Хотя если она приедет - будет куча желающих ее послушать...

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