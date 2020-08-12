Евгений Ловчев: Не Федун придумал «Спартак», не ему его и снимать

Евгений Ловчев Фото: Иван МАКЕЕВ

- Евгений Серафимович, Федун только что заявил, что он не будет снимать «Спартак» с чемпионата и надеется на то, что все устаканится, но пригрозил – если это продолжится, то все равно он пойдет на крайние меры…

- Нет, ни одного человека, кто бы думал, что он действительно снимет команду с чемпионата. Не он придумал «Спартак» в 1934 году, а братья Старостины, и не ему закрывать великий клуб. Это я говорю Федуну как председатель Всероссийского общества «Спартак». Это первое. Конечно, это эмоции.

Но вторая вещь такая. Конечно, из нас судьи делают идиотов. То, что я в последнее время от них по телевизору слышал, это ни в какие ворота просто не лезет. Если бы люди просто пришли и сказали – мы ошиблись. Это было бы нормально.

Понятно, что переигрывать никто ничего не должен по одной причине. Потому что это будет прецедент и все, тогда мы заглохнем со всеми этими переигровками. Но ведь вопрос стоит не только о «Спартаке». Вопрос стоит глобально. Меняются руководители РФС, меняются руководители судейского корпуса, теперь это Кашшаи (нынешний руководитель судейского корпуса РФС) нам какую-то ерунду объясняет там. Вместо того, чтобы сказать, что я, ребята, научу их судить, он нам рассказывает, что мы неправильно видим моменты по телевидению.

И самое главное. Вот мы сейчас говорили про «Спартак», потому что у народной команды очень много болельщиков и возмущение просто выплеснулось наружу. Слишком много ошибок было сделано подряд в сторону «Спартака». А вот буквально вчера играет с «Локомотивом» «Рубин» и опять грубейшая ошибка арбитра, как это не увидеть? Значит, и этих судей надо казнить.

- Так что же делать?

- Надо искать арбитров, которые просто понимают футбол и умеют судить – вот и вся история. Все остальное будет крутиться вокруг одних и тех же людей, которые будут делать ошибки, потому что они не понимают футбола, не разбираются в нюансах игры. А ВАР нужен для того, чтобы ошибки исправлять, а не множить их. А если вы не понимаете, что это ошибка, значит, вам не надо судить. А Федун – ну, а что он еще мог сказать? Это все ерунда на самом деле.

- Глава РПЛ Сергей Прядкин вообще самоустранился от проблемы. Президента РФС Дюкова не слышно…

- Ну, Прядкин - проводящая организация. А там есть два человека – это которые судьями занимаются. Вот они и должны отвечать за судейство, только и всего.

- Непонятно только одно – где же брать хороших неподкупных судей?

- Есть школы судейства, молодые растут ребята… Потом надо проводить жесткий отсев. Тот, кто меньше ошибается, их надо поощрять, а тех, кто много ошибается - выгонять…

Когда вдруг «герой» матча «Спартак» - «Сочи» судья Казарцев говорит: ребята, а помните, что у меня есть семья, то возникает недоумение. А что, у футболистов, которых ты прибил, у них нет семей? У них нет друзей, что ли? Просто этому человеку, который, вместо того, чтобы извиниться, вспоминает свою семью – ему просто не надо заниматься этой профессией. Только и всего.