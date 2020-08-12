Абоненты МТС получат полгода бесплатной музыки в Spotify

МТС объявила о партнерстве с самым популярным в мире музыкальным стриминговым сервисом Spotify. В результате абоненты компании получат эксклюзивные условия на подписку Spotify Premium.

Чтобы подключить премиальный доступ и в любое время наслаждаться любимой музыкой в высоком качестве, пользователям нужно просто скачать приложение Spotify и активировать подписку в приложении Мой МТС в разделе «Акции» или по команде *123#.

В музыкальной библиотеке стримингового сервиса содержится более 60 миллионов треков. Премиальная подписка для абонентов МТС позволяет слушать музыку в высоком качестве и без рекламы. Любимые треки можно скачивать и слушать офлайн, а новые треки и рекомендации новинок появляются каждый день. Кроме того, сервис умеет подбирать музыку по персональным предпочтениям из 4 млрд плейлистов, которые можно сохранять и делиться ими в социальных сетях.

По истечении бесплатного периода стоимость подписки Spotify Premium составит 169 рублей в месяц и будет списываться с мобильного счета.

Подробнее об условиях акции на сайте оператора.