Минспорт заплатил долг российских легкоатлетов

Штраф был назначен за антидопинговые нарушения и фальсификацию документов в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко Фото: EAST NEWS

Российские легкоатлеты, которые из-за дисквалификации нашей федерации не могут выступать на международных стартах, увидели свет в конце тоннеля. В среду стало известно, что Минспорт России направил Всероссийской федерации лёгкой атлетики значительную сумму на погашение штрафа, который выставил Международная федерация World Athletics ВФЛА, за антидопинговые нарушения и фальсификацию документов в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко.

«Принимая во внимание кризисную ситуацию, сложившуюся в российской лёгкой атлетике, Министерство спорта Российской Федерации приняло беспрецедентное решение о выделении Всероссийской федерации лёгкой атлетики единовременной субсидии на развитие вида спорта, в том числе на погашение долга перед World Athletics», - говорится в сообщении минспорта.

Напомним, что только первоначальный штраф составляет 5 млн. долларов, которые ВФЛА должна была выплатить еще 1 июля. Но тогда деньги не нашли, и президент ВФЛА Юрченко подал в отставку.

Любопытно, что на днях он вернулся и обещал проработать до перевыборной конференции, намеченной на ноябрь 2020 года. Впрочем, она может пройти и раньше.

Второй этап реабилитации наших атлетов должен пройти в сентябре, после они должны получить статус нейтральных спортсменов. Но, похоже, за это снова придется заплатить…