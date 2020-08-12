Трамп в ужасе: инопланетяне сообщили ему, что Земля погибнет

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

26 июля делегация с Плеяд посетила президента США Дональда Трампа. Переговоры шли жестко. Инопланетяне сказали лидеру Америки, что человечество перешло все границы, и Плеяды больше не будут обновлять человеческое ДНК. Лицо Трампа перекосилось, под грубой кожей заходили мощные желваки. «Но это же означает гибель человечества», только и смог выговорить президент. Не отвечая ни слова, пришельцы резко развернулись и покинули Белый дом.

Что за бред, скажете вы? А американцы верят: как же, вот и видео есть. Тысячи людей постят в соцсетях панические сообщения. Первоисточник новости отследить не удается. На видео (кстати, уже заподозрили, что оно поддельное) никаких переговоров Трампа с пришельцами, естественно, нет. Тем не менее, «так говорит, так верует народ». В каждой избушке свои погремушки, товарищи. Румыны верят в своего Дракулу, русские – в гуманоида Алешеньку и Чупакабру, а миллионы американцев свято уверены в том, что нами управляет высшая раса, обитающая в звездном скоплении Плеяды. Которое, кстати, отлично видно в августе ясными ночами. Часа через два после полуночи посмотрите на Восток, видите, как бы облачко, но не двигается? Это и есть Плеяды. И если у нас любят острить про «вашингтонский обком», тут бери выше – Плеядский обком.

Кратко о мифе, современном мифе. В звездном скоплении Плеяды обитают духовные многомерные существа (что бы это ни значило), наши дальние родственники. Еще их называют «нордические пришельцы»: это высокие люди с длинными белыми волосами и небесно-голубыми глазами. Настоящие арийцы. Очень красивы, очень добры, передают свои мысли прямо вам в голову, и беспокоятся о нас. Мы – их младшие хулиганистые братья. Можем ядерным оружием погубить Вселенную. Плеядцы выручали уже не раз: это ведь они разрулили Карибский кризис, когда мир стоял на грани ядерной войны. И они подучили Леонида Брежнева и Ричарда Никсона подписать договор об ограничении вооружений. Но самое главное: они постоянно обновляют нашу ДНК, как Майкрософт поддерживает свою операционную систему Windows. Без этого наши организмы мгновенно накопят «багов» и самоликвидируются. Что они теперь и собираются провернуть. Не такие уж и добрые!

За мифом стоит мощное общественное движение, члены которого умудряются даже попадать в полицейские хроники. Так, два года назад в штате Иллинойс разъяренные жители пожаловались на странных людей, которые в пять утра орали песни, размахивали какими-то ослепительными кристаллами и запускали противно жужжащих дронов. Перед властями предстала Кристина Дэй, которая спокойно объяснила, что здесь находится энергетический портал Земля-Плеяды, с помощью которого умные люди, чтобы не погибнуть во время конца света, связываются с инопланетянами и спасают свои души. Всего за 450 долларов с человека, включая налоги. Власти округа Кук с серьезными видом запротоколировали все это и постановили: участок земли и гараж (в котором портал) плеядцы приобрели законно. Лицензия на ведение бизнеса в порядке. Предписано: петь песни и сверкать кристаллами строго с 8 до 16, гараж обшить звуконепроницаемыми панелями. Кристина легко согласилась.

Откуда это все взялось? Такие лидеры, как Кристина Дэй, с удовольствием расскажут о своих встречах с инопланетянами («мне что, не верить своим глазам?»), а для пущей убедительности вспомнят индейцев, ведь именно коренные жители Америки открыли человечеству знания о братьях по разуму. Как правило, ссылаются на мифы индейцев Чероки, где в самом деле говорится, что «семена жизни» прилетели на Землю с Плеяд, а также на веру индейцев племени Дакота в то, что их предки безо всяких семян явились на нашу планету из этого звездного скопления. Но реальная история появления этого «учения» совсем другая, а индейцев приплели по ходу пьесы. Как вы уже догадались, все это придумал один человек, и его звали Джордж Адамски.

Джордж Адамски у картины, изображающей венерианского космического пилота, которого он встретил в пустыне Мохаве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адамски родился в 1891 году в Пруссии, но еще малым ребенком оказался в Америке. Отслужил в армии, помыкался сезонным рабочим, и решил, что с бедностью пора заканчивать. В 1930-е годы в моде была Елена Блаватская и прочий оккультизм. Оборотистый Адамски основал «орден Тибета», и, внимание! – выпросил у властей в разгар сухого закона лицензию на производство алкоголя для религиозных нужд. Он не скрывал, что «залил вином всю Южную Калифорнию» и «нажил состояние». Но сухой закон отменили, и Адамски сказал друзьям: придется влезть в летающую тарелочку.

Это был гениальный бизнесмен. Он поселился у подножия горы Паломар, где находится известнейшая обсерватория, открыл гостиницу и лекторий. Туристы как-то сами поверили, что Адамски – профессор астрономии (а он не разубеждал). До поздней ночи рассказывал постояльцам о звездах и инопланетянах. В 1953 году к нему тайно, в гражданской одежде приехал генерал Эдвард Руппельт. Правительство США поручило Руппельту разобраться с НЛО и назначило его руководителем легендарного проекта «Синяя книга». Генерал был потрясен: да, аферист, но какой! Одетый чуть ли не в лохмотья, он говорил так плавно, так хорошо, а его пронзительные глаза, в которых не было ни капли лжи или лукавства, заглядывали прямо в душу.

Хотя лекции сделали Адамски богатым человеком (Руппельт рассказывал, что «профессор» отгрохал себе огромное ранчо и нанял внушительный штат), было понятно, что надо идти дальше. Ночь на 20 ноября 1952 года стала решающей. Адамски с преданными друзьями (позже станет известно, как тщательно «профессор» готовил эту спецоперацию) пошли в темноту смотреть на звезды. Там Адамски «теряется», а, вернувшись, сообщает, что побывал на НЛО. На тарелке его встретил гражданин Венеры по имени Ортон. Еще не «нордический пришелец», не хватает роста (Ортон невысок), но почти: венерианец загорелый, крепкий, с длинными белыми волосами, в коричневых туфлях, «и брюки почти как у меня», рассказывал Адамски. Ортон сообщил, что Земля вот-вот погибнет в ядерной войне, и надо бы, мол, спасти планету. Мужчины выработали план.

Одна из мистификаций Адамски - сигарообразный "венерианский корабль-матка" Фото: ru.wikipedia.org

С этого момента в «творческой мастерской» Адамски стали производить фотографии летающих тарелочек, к слову, высочайшего качества. Например, одно фото разоблачили только после того, как «раскололся» фотограф, автор коллажа. Дальше происходит событие, которое навсегда сделало фантазию частью массовой культуры: на Адамски выходит талантливый, но беспросветно бедный писатель из Ирландии Десмонд Лесли. У Лесли – перо, у Адамски – деньги, и у обоих полно идей. Вместе они пишут бестселлер «Летающие тарелки приземлились». Миллионные тиражи, вещь переведена на все возможные языки. Именно эта книга заставила миллионы людей поверить в старших братьев с Плеяд. Сколько лет прошло, а до сих пор: самодеятельные авторы пишут песни; десятки тысяч людей рисуют «нордических пришельцев», и, как в аниме, уже есть свои персонажи, какие-то истории вроде комиксов, субкультура, словом. Следы народной веры вы легко увидите в голливудских фантастических фильмах. Просто нашему зрителю это неочевидно, потому что мы саму эту субкультуру не знаем, а американцы сразу считывают.

Кажется, в последние годы жизни Адамски потерял осторожность, и его трюки выглядели все грубее. Впрочем, у него уже было столько сторонников, что его авторитет ничто не могло поколебать. Самый жуткий прокол – выдумка, будто Адамски встречался с Папой Римским. В доказательство Адамски показывал медаль, подарок Папы. Но это был простой туристический сувенир из Ватикана, в характерной пластиковой коробке. Некрасиво получилось и с «письмом из Госдепа»: в нем правительство США сообщало Адамски, что тоже общается с инопланетянами, и готово раскрыть общественности всю информацию. «Письмо» сварганили на чистом бланке Госдепа, правда, так ловко, что к Адамски пришлось послать агентов ФБР, и те вынудили его признаться в подделке. Другими способами разоблачить фальшивку не получилось (к слову, тот еще метод – агенты ФБР заставят сознаться в чем угодно). А вот с королевой Нидерландов Юлианой он в самом деле встречался, хотя двор был против и строил козни. После аудиенции глава ВВС страны генерал Шапер назвал Адамски «психом», зато королева слушала гостя с удовольствием.

Что ж, в 1963 году Адамски засобирался на Сатурн – инопланетяне пригласили его на вселенскую конференцию обсудить судьбы мира. А в 1965 году умер… нет, конечно, улетел на Сатурн. Вернуться не обещал, а жаль – то, что делают его последователи, далеко не так блестяще. Впрочем, выдумка про «встречу с Трампом» - все-таки сильный ход.

Можно посмеяться, а можно задуматься. Америка влипла так, как давно не влипала. По стране жестко прошелся коронавирус, все еще гремят массовые протесты; ВВП во втором квартале рухнул почти на 40% (для сравнения – в России в 2009 году ВВП сократился на 7,9%, и это была прямо катастрофа-катастрофа). Да что Америка – все влипли. Чувство, что привычный мир заканчивается, а дальше будет какой-то непривычный, и как в нем жить, никто не знает – оно у многих. В такое время человеку надо на что-то опереться. Нравится американцам сказка про жителей Плеяд – отчего нет. Сарай только обшить, чтобы песнопения гражданам не мешали, и вперед.

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