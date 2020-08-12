Впавшую в кому Валентину Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ

Валентина Легкоступова оказалась на грани жизни и смерти. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Состояние впавшей в кому Валентины Легкоступовой крайне тяжелое. Певица находится на пороге жизни и смерти, заявил врач-невролог Александр Евдокимов. 54-летняя артистка была госпитализирована с кровоизлиянием и ушибом головного мозга после двухнедельного запоя. В настоящее время исполнительницу хитов "Ягода-малина" и "Капля в море" подключили к аппарату ИВЛ.

Многие до сих пор не могут понять, что произошло, и почему всенародно любимая артистка Валентина Легкоступова оказалась на грани жизни и смерти. "Кровоизлияние и ушиб - это диагнозы травмы. Причем, ушиб намного серьезнее, чем сотрясение головного мозга. Это диагноз, который опасен для жизни. Вещества, например, алкоголь, здесь могут фигурировать как отягощающий фактор. Есть риск неблагоприятного исхода", - цитирует врача-невролога Александра Евдокимова 5-tv.ru.

Чтобы облегчить и без того тяжелое состояние певицы, врачи подключили ее к аппарату ИВЛ. По словам Евдокимова, шансы Легкоступовой выжить трудно оценить. Артистке была проведена трепанация черепа в рамках вмешательства по удалению гематомы.

А ведь совсем недавно популярная исполнительница светилась от счастья, выйдя замуж в третий раз за яхтсмена Юрия Фирсова. Они даже обвенчались.

Однако 7 августа дочь звезды эстрады нашла свою родительницу в неадекватном состоянии, с многочисленными травмами. Женщина была обнаружена в собственной квартире, в которой проживал и ее третий муж. Пару отвезли в наркологическую клинику, откуда Фирсов сбежал на следующий день. Мужчина заявил стражам порядка, что жена "упала в ванной, выпив лишнего".

По мнению сына Легкоступовой, певица начала спиваться только после роковой свадьбы с Фирсовым. Матвею даже пришлось съехать из квартиры родительницы, чтобы не видеть загулы мамы.

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