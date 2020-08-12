Экономика после коронавируса: треть предприятий работает в убыток, бизнес перестал прятаться от властей

Пострадали как гиганты из нефтегазового сектора и тяжелой промышленности, так и предприятия от мала до велика из отраслей массового спроса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия коронавируса и вызванные ей ограничения сделали каждую третью российскую компанию убыточной. Таковы данные аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza. Это худший показатель за последние 16 лет – более ранних данных просто нет. Даже в разгар кризиса 2008-2009 годов российский бизнес не чувствовал себя так плохо.

Прошедшей весной прибыль российских компаний (за исключением малого бизнеса) сократилась на 67% и составила 1,4 трлн рублей. Больше трети предприятий сработали в убыток и потеряли 1,65 трлн. Ожидаемо, больше всего потеряли общепит и гостиницы, а вот сельское хозяйство чувствует себя неплохо – есть-то людям хочется всегда.

Региональный срез напрямую отражает тяжесть удара болезни: больше всего потерял столичный бизнес (85 млрд рублей). Но есть и регионы, которые заработали на пандемии. Например, компании республики Алтай показали рост прибыли на 574%. Все благодаря закрытым границам: оставшись без Турции и Европы, россияне бросились изучать красоты своей страны.

- Ущерб для бизнеса во время пандемии коронавируса был катастрофическим. Пострадали как гиганты из нефтегазового сектора и тяжелой промышленности, так и предприятия от мала до велика из отраслей массового спроса, - говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова. – Это было ожидаемо, но многие возлагали надежды на быстрый рост экономики после снятия карантинных ограничений. – Сейчас уже ясно, что восстановление спроса со стороны российского потребителя будет крайне медленным, всему виной падение доходов населения. Судя по всему, мы еще долго будем преодолевать последствия коронавируса.

В малом бизнесе, который не учитывали в своих расчетах аналитики, тоже наблюдается интересная тенденция. Обновился Единый реестр субъектов МСП – огромная база данных о малом бизнесе по всей стране.

«Малышей» предсказуемо стало меньше – на 4,2%, причем в последние месяцы тенденция только ускорилась. Опять же, «спасибо» коронавирусу. Но если внимательно изучить цифры, окажется, что сокращается число микропредприятий, а вот середнячков и ИП наоборот стало больше на 5,2%. К тому же почти не изменилось, а если быть точным, то вовсе выросло, количество народу, которое работает в малом бизнесе. То есть люди не остаются без работы в своей сфере.

- Малые и средние предприятия – самые гибкие и подвижные структуры в экономике. К тому же мы говорим не о каком-то гигантском росте или падении, это не 20%, не 30%, - прокомментировал данные для «КП» управляющий партнер «К5 Инвестиционная группа», член Партии Роста Дмитрий Тарасов.

А вот что важно, так это рост числа людей, занятых в малом бизнесе. Хотя это, скорее, даже не рост, а легализация.

- В период коронакризиса власти предложили финансовую помощь малым и среднем предприятиям, которая для многих оказалась очень важна. И чтобы ее получить, предприниматели легализовали сотрудников, которые давно у них работали, - считает Тарасов. – Например, муж с женой пекли пирожки и продавали их. Муж, который развозил товар, был оформлен как индивидуальный предприниматель, а жена никак не была. Когда появилась возможность претендовать на деньги от государства, муж быстренько оформил жену как сотрудника. Знаете, я не знаю людей, которые были бы злостными и убежденными неплательщиками налогов. Чтобы вот спали и видели, на чем бы еще государство нагреть. Но когда налоги нелогичные, сложные в оформлении, да к тому же такие непомерные, что съедают чуть ли не всю твою прибыль, велик соблазн уйти в серые схемы.

Получается, чтобы все работали легально, больше подходит пряник. То есть некий стимул, которым власти выманили бы предпринимателей из тени.

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