Российская экономика переживает коронакризис хуже Китая, но лучше Америки и Европы

Пассажирские перевозки - одна из самых пострадавших отраслей экономики Фото: Мария ЛЕНЦ

Наших статистиков впору назвать самыми большими оптимистами в мире. На днях в Росстате подсчитали данные, поступившие от средних и крупных компаний. И пришли к выводу, что наша экономика снизилась с апреля по июнь всего на 8,5%. Почему «всего»? Во-первых, потому что прогнозы Центробанка и Минэкономразвития были выше – 9 – 10%. Во-вторых, потому что отчеты в развитых странах показывают куда более серьезное падение (см. графику). И в-третьих, потому что, если смотреть отраслевой разрез, падение в подавляющем большинстве отраслей оказалось сильнее средних 8,5% (см. графику)

- Максимальное падение отмечено в сырьевом секторе, розничной торговле, пассажирских перевозках, а также в отраслях, связанных с оказанием услуг населению. Минимальное - в обрабатывающих производствах, строительстве, оптовой торговле и грузоперевозках, а также в обеспечении электрической энергией и газом, - пояснили в Росстате.

В ведомстве считают, что бизнесу отчасти помогли те меры поддержки, которые развернули в правительстве. Но есть нюанс. В нынешнюю статистику не попали данные от малого бизнеса. Их добавят лишь в сентябре. И тогда окончательная цифра может сильно измениться, считают эксперты.

Как повлиял вирус на разные отрасли.

КАК У НИХ

Шведы спасли экономику ценою сотен жизней?

В других странах очень разные показатели. Больше всего пострадали от пандемии США. Там падение экономики оценивается в 33%. Это абсолютный рекорд. Впрочем, лидирует Америка и по количеству заболевших, и по доле людей, оказавшихся без работы из-за пандемии.

Сильно упали экономики и тех стран, которые вводили жесткий карантин. К примеру, показатели Великобритании, Франции, Италии и Испании тоже в лидерах антирейтинга пострадавших экономик.

А вот в Швеции, которую многие ругали за слишком мягкие меры, экономика упала даже меньше, чем в России – на 8,2%. Причем власти признали, что допустили ошибки. Если бы ограничения были чуть строже, удалось бы сохранить больше жизней. Поэтому сомневаться в дотошности шведских статистиков не приходится. Подыгрывать собственному правительству им нет смысла.

И наконец, самая позитивная картина – в Китае. Там ВВП во втором квартале даже вырос – на 3,2%. Но суть в том, что основные проблемы в Поднебесной возникли с января по март. Тогда падение составило 6,8%. А в апреле китайская экономика уже начала выходить из кризиса.