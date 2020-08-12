«Росатом» приступил к ликвидации загрязнений на площадке «Усольехимпрома»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первое заседание межведомственного штаба по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в результате деятельности химических предприятий состоялось в Усолье-Сибирском (Иркутская область).

Здесь уже больше 20 лет не работает градообразующее предприятие «Усольехимпром». На его промплощадке расположено свыше 400 промышленных объектов. Все они, а также почва и подземные воды пропитаны опасными химическими веществами.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Убрать экологическую бомбу

Напомним, что Президент России Владимир Путин провел совещание по экологической ситуации в Усолье Сибирском и поручил решить копившуюся годами проблему.

Ключевую роль в организации этой работы глава государства предложил закрепить за Госкорпорацией «Росатом».

- «Росатом» располагает необходимыми кадрами и компетенциями для выполнения такого рода задач. На него возлагается очень большая ответственность. И не только за ликвидацию накопленного вреда. От корпорации будет зависеть и дальнейшее социально-экономическое развитие города, обладающего солидным кадровым потенциалом, - подчеркнул президент.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На заседании межведомственного штаба глава Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что на площадке «Усольехимпрома» загрязнено более 600 гектаров земли.

- Мы убираем экологическую бомбу, которая лежала здесь на протяжении десятилетий. Сдвигаем с мертвый точки вопросы, которые не решались годами, - подчеркнул исполняющий обязанности губернатора региона.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полностью ликвидировать загрязнение, оставленное «Усольехимпромом», предполагается к 2024 году. На эти цели необходимы миллиарды рублей.

Сейчас «Росатом» уже разместился на площадке и, в соответствии с поручением президента страны, приступает к организации работ по ликвидации загрязнений.

По предложению Правительства России госкорпорация «Росатом» является единственным исполнителем поставленной задачи.

Андрей Лебедев, директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Государственной корпорации «Росатом», сообщил, что к настоящему времени, в соответствии с поручением заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, совместно с Минобороны, МЧС России, Росприроднадзором было проведено дообследование промплощадки «Усольехимпрома». Его результаты показали, что площадь загрязнения в Усолье-Сибирском составляет порядка 16 квадратных километров, а объем промышленных отходов превышает 2 млн тонн.

Андрей Лебедев, директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Государственной корпорации «Росатом». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас сформирована карта загрязнений территории, определены вопросы, которые нужно решить в первую очередь. Это четыре группы мероприятий: рекультивация цеха ртутного электролиза, локализация основного очага загрязнения ртутью и участков его миграции по близлежащей территории; перемещение в другие емкости и приведение в безопасное состояние цистерн с токсичными отходами; ликвидация и консервация скважин, в которые были закачены отходы рассолопромысла; локализация нефтяной линзы в 30-ти метрах от реки Ангара.

Параллельно «Росатом» будет разрабатывать комплексный проект полноценной рекультивации загрязненной территории.

Максим Корольков, первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный экологический оператор» Госкорпорации «Ростатом», сообщил, что в настоящее время на площадке «Усольехимпрома» идут работы по локализации ключевых источников опасности. Первоочередная задача – обезвредить 16 емкостей с отходами 1 класса опасности.

Второе направление – 12 скважин. Они будут промыты, а затем ликвидированы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Браунфилд и устойчивое развитие

Помимо приведения территории в безопасное состояние «Росатом» решает задачу по социально-экономическому развитию территории.

- С региональным правительством и муниципалитетом мы отработали наиболее важные вопросы, связанные с модернизацией коммунальной сферы, реализацией образовательных программ, социальных инициатив. После рекультивации площадки «Усольехимпрома» мы рассматриваем воссоздание на этой территории промышленного кластера, - сказал Андрей Лебедев. – Сейчас значительное количество специалистов химической отрасли, сохранившихся в Усолье-Сибирском, вынуждено работать в других городах. Мы считаем, что их компетенции должны быть востребованы в рамках нового производственного кластера.

По итогам всех работ площадка «Усольехимпрома» должна представлять собой браунфилд (индустриальный парк). Все аварийные здания будут демонтированы. На территории планируется разместить экотехнопарк, который позволит переработать накопленные отходы.

Также рассматривается вопрос включения Усолья-Сибирского в федеральную программу «Умный город». Эта инициатива реализуется в регионах присутствия «Росатома».

Елена Шаройкина, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Российской Федерации, назвала происходящее в Усолье-Сибирском настоящей катастрофой.

Елена Шаройкина, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Российской Федерации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- То, что мы увидели на площадке «Усольехимпрома», ужасает, - подчеркнула она. - Ртуть, нефтяные пятна, цистерны с химикатами… И все это находится в непосредственной близости от жилых домов, социальных объектов. Люди десятилетиями живут в режиме экологической катастрофы. В городе достаточно суровая статистика по онкологическим заболеваниям. Но люди живут, сохраняя оптимизм и надеясь, что рано, или поздно, этот кошмар закончится. Сейчас мы понимаем, что к 2024 году основные мероприятия по ликвидации вреда будут завершены.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Общественная палата России провела в Усолье – Сибирском круглый стол, который был посвящен не только вопросам экологической безопасности, но и устойчивому развитию региона в целом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как отметил Максим Корольков, на этой территории важно создать современное производство, в рамках которого отходы будут рассматриваться как сырье.

- В этом направлении мы активно взаимодействуем с ведущими вузами. На брошенных ранее площадках должны появиться кластеры, охватывающие разные сферы развития, - сказал он.

Александр Мажуга, ректор РХТУ имени Менделеева, председатель консорциума «Передовые экотехнологии», обратил внимание на то, что «Усольехимпром» в советское время был одним из самых мощных химических предприятий в стране.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Устойчивое развитие – это промышленность, рабочие места, наука, образование, технологии. Важно возродить былую славу города большой химии. Нужно готовить школьников, студентов и создавать условия для того, чтобы они могли жить и работать здесь, в Иркутской области, - подчеркнул он.