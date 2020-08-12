Названы наставники третьего сезона шоу «Голос.60+»: Ваенга, Сукачёв, Гвердцители и Лещенко

Елена Ваенга впервые станет наставницей в шоу "Голос. 60+" Фото: Евгения ГУСЕВА

Бабушке с дедушкой рядышком — что может быть милее? Как раз такая картина ждет нас на Первом канале, где к выходу готовится третий сезон вокального проекта «Голос.60+».

Адаптация музыкального проекта для сеньоров и сеньорит уже два года радует россиян. Колоритные, счастливые, возрастные и совершенно беззаботные дедушки и бабушки выходят на сцену, наплевав на стыд, стеснение или неидельный слух. И поют от души — то есть дают то, чего так не хватает сегодня зрителю.

Новые порции искренности польются с экранов уже совсем скоро. Раз Первый канал объявил наставников, значит проект уже вот-вот начнут снимать, а затем и выпустят в эфир.

В этом году набирать команды поручили четырём артистам: Елене Ваенге, Тамаре Гвердцители, Гарику Сукачёву, которые ни разу не принимали участие ни в одной из версий «Голоса», а так же опытному и авторитетному Льву Лещенко.

- Стать наставником неожиданно, приятно и, безусловно, очень почетно, - признался Гарик. - Отнесусь к исполнению своей задачи со всей ответственностью.

Напомним, первый сезон самой взрослой версии шоу выиграла заслуженная артистка России Лидия Музалева из Сибири, которую с первого выпуска начали сравнивать с Людмилой Зыкиной.

Напомним, первый сезон самой взрослой версии шоу выиграла заслуженная артистка России Лидия Музалева из Сибири, которую с первого выпуска начали сравнивать с Людмилой Зыкиной. Фото: Максим ЛИ

Второй — шахтер из Донецка Леонид Сергиенко, в свободное от забоя время поющий в хоре.

Второй — шахтер из Донецка Леонид Сергиенко, в свободное от забоя время поющий в хоре. Фото: Максим ЛИ

Оба артиста, кстати, были из команды Пелагеи.

Оба артиста, кстати, были из команды Пелагеи. Фото: Максим ЛИ

В преддверии эфиров 53-летний Дмитрий Нагиев тоже готовится к работе. На фоне почти ровесников ведущий хочет выглядеть как всегда неприлично свежо и моложаво.