Путин и Макрон обсудили протесты в Белоруссии

До этого Путин и Макрон общались в конце июня в режиме видеоконференции. Фото: kremlin.ru

Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину, чтобы поделиться впечатлениями о своем недавнем визите в Ливан. Хотя главной темой разговора президентов России и Франции стала ситуация не на Ближнем Востоке, а на постсоветском пространстве.

Путин и Макрон, как сообщает сайт Кремля, обсудили «урегулирование внутриукраинского конфликта, а президент России вновь подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам Минских договорённостей». После выборов в Минске у европейских лидеров стало одной темой для переговоров больше, поэтому была затронута и текущая ситуация в Белоруссии.

Пользуясь случаем, Владимир Путин рассказал Макрону о результатах работы российских ученых по созданию вакцины от коронавируса. Ее использование может стать ключом к победе над пандемией не только в России, но и во всем мире.