На конкурс сильных идей представили проекты альтернативных видов транспорта

В городах России предлагают развивать альтернативные виды транспорта.

В России предлагают развивать в городах альтернативные виды транспорта, которые позволят в десятки раз снизить стоимость их эксплуатации, нагрузку на экологию и при этом увеличат мобильность жителей. В частности, речь идет о строительстве «воздушного» метро – муниципальные канатные дороги соединят труднодоступные районы города с центром. Другое решение позволит поднять экологический рейтинг Крыма за счет замены парка автомобилей с бензиновыми двигателями на электрокары. Идеи представлены на крауд-платформе idea.asi.ru в рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени», организованному Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс.

Представленные идеи претендуют на участие в форуме АСИ и Фонда Росконгресс «Сильные идеи для нового времени», который пройдет в Сочи 27–28 сентября этого года. Каждый желающий может предложить свою идею до 24 августа на крауд-платформе idea.asi.ru по тематическим направлениям: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.

Так, например, авторы уже представили целую серию решений по теме развития альтернативных видов транспорта и инструментов новой мобильности в современных городах. Среди них – проект создания первого российского производителя электротранспорта и строительства инфраструктуры для увеличения доли использования электромобилей. Она будет включать в себя муниципальный парк электрокаров и электросамокатов и центров их аренды, сети зарядных станций различного цикла, сервисные центры и станции хранения электромобилей. Кроме того, предлагается разработать государственную программу субсидирования покупателей электромобилей и систему привлечения инвесторов, которые будут участвовать в строительстве электрозарядных станций на условиях государственно-частного партнерства.

По прогнозам международных консалтинговых компаний PwC и Goldman Sachs, в ближайшие пять лет ожидается пятикратный рост покупок электрокаров и, соответственно, числа «заправок» для них. В России доля электромобилей в общих продажах легкового автотранспорта пока составляет лишь 0,14% – в год в стране продается не более 2,38 тыс. машин. Из них более 94% – это подержанные автомобили, особенно популярные в Приморье и Хабаровском крае (29% покупателей), Иркутской области (12%) и Краснодарском крае (9%). Новые электромобили чаще всего приобретают в Москве (32%), Приморском крае (17%) и Подмосковье (8%). Чтобы увеличить спрос на электромобили, авторы идеи предлагают до 2024 года построить в России сеть из 12 тыс. электрозаправок.

«Проект, безусловно, является перспективным, с учетом мирового тренда на экологизацию производств и транспортной инфраструктуры. В России первый шаг в развитии рынка электрокаров должны сделать государство и городские администрации по примеру того, как начала развивать сегмент электротранспорта Москва. Иначе бизнес начнет инвестировать в развитие зарядных станций, только когда на дорогах появится достаточное число электрокаров, а автовладельцы начнут их покупать при условии, что будет доступна вся инфраструктура», – отметил член Общественного совета Минэнерго России, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По словам зампредседателя подкомитета по энергетике комитета по международному сотрудничеству РСПП Александра Махрова, в случае использования инструментов государственно-частного партнерства российские муниципалитеты могут выделять земельные участки под зарядную инфраструктуру и пункты шеринга электромобилей, а также регулировать тарифы на электроэнергию, сетевые компании – отвечать за технологическое присоединение к сетям объектов инфраструктуры.

Владельцы экотранспорта смогут претендовать на ряд преференций: освобождение/снижение от транспортного и регистрационного налогов, оплаты парковки, льготные парковочные места, проезд по полосам общественного транспорта.

Другой участник конкурса сильных идей предлагает Крым в качестве пилотного региона для массового перехода на электрокары. Экологический рейтинг полуострова, по оценкам «Национального экологического корпуса», довольно низкий: Крым занимает 66 строчку рейтинга из 85 позиций. В рамках пилота планируется охватить основные туристические направления, а к 2021 году – расширить электроавтопарк до 1,5 тыс. машин и покрыть сетью электрозаправок весь полуостров. Инициатива позволит уменьшить трафик бензиновых автомобилей, улучшить экологический рейтинг Крыма и развивать в нем экологический туризм.

«На юге России хороший ресурс для развития системы электротранспорта: здесь формируется значительный туристический трафик и, конечно, экологичные виды транспорта здесь должны быть в приоритете. Уже в ближайшие годы вдоль федеральных трасс на юге появится сеть электрозаправочных станций. Сетевые компании готовы удовлетворить растущий спрос», – считает гендиректор «Россести ЮГ» Борис Эбзеев.

Альтернативой личному и общественному бензиновому автотранспорту может стать также «воздушное» метро. Автор идеи Алексей Порошин предложил включать в единые городские транспортные контуры муниципальные канатные дороги. Их строительство обходится в 10 раз дешевле, чем проекты подземных линий метрополитена, и в 3–4 раза бюджетнее монтажа трамвайных линий. Кроме того, «воздушное» метро не требует больших затрат на энергообеспечение и экономит городские площади: линии могут проходить вдоль магистралей, парков и через труднодоступные участки местности (реки, группы железнодорожных линий, перепады высот), где невозможно проложить маршруты традиционных видов транспорта.

Проект позволит снизить экологическую нагрузку, так как канатные дороги имеют минимальные показатели выбросов углекислого газа в атмосферу, и создаст в городах новые центры притяжения для туристов.

Напомним, все поступающие на крауд-платформу idea.asi.ru идеи пройдут народное голосование. Кураторы тематических направлений, партнеры Форума, российские и международные эксперты будут в режиме онлайн совместно с авторами корректировать и дополнять идеи, чтобы оформить их в полноценные проекты, которые можно внедрять в реальную практику в российских регионах. Авторы топ-100 идей и проектов представят их руководству страны, федеральным и международным экспертам на Форуме в Сочи. Идеи, признанные лучшими в рамках Форума, обозначат вектор развития различных сфер жизни в разрезе регионов и в масштабе страны в целом.