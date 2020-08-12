Опрос: каждый второй ребенок был свидетелем или жертвой травли

Опрос показал, что проблема буллинга была актуальна многие годы назад и остается таковой сейчас Фото: EAST NEWS

Травля ребенка сверстниками - проблема, о которой слышал каждый. Но всерьез о ней заговорили только недавно. Ни один ребенок не заслуживает травли, а попытки буллинга нужно пресекать. Последствия травли могут быть очень серьезными. В этом уверены в российской благотворительной организации «Детские деревни – SOS».

Чтобы оценить масштаб проблемы, организация решила провели опрос о распространении буллинга в школах. В исследовании приняли участие 1220 взрослых и 272 ребенка - сторонники и подопечные организации, подписчики в соцсетях, а также их дети.

Вот лишь некоторые из полученных результатов:

- 87% опрошенных взрослых ответили, что сталкивались в своей жизни с травлей. У 90% эти случаи были связаны со школой.

- 47% из тех, кто сталкивался с травлей, были жертвами. 13% признались, что сами выступали обидчиками. 42% ответивших утвердительно вступались за других.

- 78% участников опроса считают, что жертвой травли может стать абсолютно кто угодно - для этого даже не обязательно выделяться из толпы.

- 42% опрошенных родителей школьников признались, что их дети сталкивались в школе с травлей.

- Среди детей 56% признались, что сталкивались с травлей. 21% опрошенных ребят сами были жертвами буллинга.

Графика: «Детские деревни – SOS».

- В 68% случаев травля происходила в школе. Но на второе место сегодня выходит интернет - 29%.

- 46% детей, ставших жертвами травли, рассказывали о случившемся взрослым членам семь. 12% жаловались учителям.

Графика: «Детские деревни – SOS».

Графика: «Детские деревни – SOS».

- Опрос «Детских деревень – SOS» показал, что проблема буллинга была актуальна многие годы назад и остается таковой сейчас. Дети, ставшие жертвами буллинга, и дети-агрессоры могут иметь серьезные, длительные проблемы. Буллинг, будучи одной из форм насилия, вредит не только жертве, но и свидетелям происходящего. Соответственно, проблема намного масштабнее, чем кажется с первого взгляда, и требует участия взрослых, - говорят в благотворительной организации.

«Детские деревни – SOS» помогают детям, попавшим в непростые ситуации. Предотвращение травли в школе – одна из важнейших задач, с которой работают специалисты.

В этом году к началу учебного года организация запустила акцию #SOS_ПРОТИВ_БУЛЛИНГА в поддержку детей, которые сталкиваются с травлей. Средства, собранные в ходе акции, будут направлены на оплату работы психологов, социальных работников, логопедов и репетиторов с детьми из Детских деревень – SOS и с подопечными программы профилактики социального сиротства. А также на работу специалистов с учителями, учениками и родителями в школах в восьми регионах России в течение всего учебного года.

ВАЖНО

Как помочь своему ребенку, если он стал жертвой травли

Благотворительная организация «Детские деревни – SOS» также подготовила для родителей и детей советы, котиорые пригодятся в непростой ситуации. Полностью они будут опубликованы на страницах организации в социальных сетях: Вконтакте, Facebook и Instagram. А вот некоторые из них:

Поддержка

Дайте возможность ребенку быть услышанным, проявите внимание и заинтересованность. Лучше не давать советов и не расспрашивать, если он пока не готов все рассказать.

Главное, что ребенок должен услышать от родителя:

«Это не нормально!»,

«Причина не в тебе, ты не плохой человек»,

«Я на твоей стороне и сделаю все, чтобы помочь остановить травлю».

Помощь ребенку

Буллинг травмирует всех участников процесса. Ребенку, столкнувшемуся с травлей, может понадобиться помощь психолога. Родитель в этой ситуации тоже испытывает сложные и противоречивые эмоции. Мы рекомендуем родителю также обратиться за поддержкой.

Изменение ситуации

Остановить буллинг в классе можно, только привлекая классного руководителя, социального педагога и администрацию школы. Это системная и длительная работа по изменению норм и правил взаимодействия в классе, по созданию безопасной среды.

Для начала стоит обратиться к классному руководителю и сообщить о травле. Важно постараться поддержать педагога, не обвинять его. Чтобы остановить травлю родители, педагоги и дети должны объединить усилия и действовать в одной команде. Взаимные обвинения только усугубят ситуацию. Педагогу бывает непросто признать, что в классе есть буллинг. Постарайтесь собрать конкретные факты, которые помогут ему увидеть проблему.

Если классный руководитель не идет на контакт, вы можете обратиться к директору или отделу образования. Можно предложить школе подключать НКО к противодействию буллингу. В данном случае специалисты другой организации смогут стать дополнительным ресурсом для и так чрезмерно загруженных педагогов.

Если ситуация угрожает здоровью ребенка, вы можете забрать ребенка из школы и написать заявление в полицию. Это не самое эффективное решение, но иногда ситуация бывает слишком травматичной. В этом случае важно сначала позаботиться о безопасности, а уже потом думать о долгосрочных мерах. Это решение лучше принимать вместе с ребенком.