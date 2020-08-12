«Роснефть» увеличит поставки нефтепродуктов в Архангельскую область

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На встрече представителей «Роснефти» с областным правительством озвучена инициатива разместить АЗС компании на трех основных трассах. Сейчас в Архангельской области работают 35 заправок под брендом «Роснефти», которые реализуют топливо только класса «Евро-5».

Участники встречи обсудили и возможность увеличения поставок нефтепродуктов крупным потребителям области. Кстати, в июле этого года «Роснефть» заключила с Архангельской областью соглашение о взаимодействии в сфере нефтепродуктообеспечения и энергетики, промышленной и экологической безопасности, реализации образовательных проектов. Цель соглашения - развитие инвестиционной деятельности в регионе и расширение сотрудничества компании с местными предприятиями.

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский назвал подписание соглашения с «Роснефтью» очень важным событием для региона. «С точки зрения влияния на экономику региона, могут быть довольно серьезные последствия. Соглашение носит рамочный характер. Между тем понятно, что это - запуск нового инвестиционного этапа во взаимодействии компании "Роснефть" и региона. Я бы выделил в этом соглашении, наверное, три основных направления, одно из которых можно разбить на два дополнительных.

Первое, и принципиально важное для нас – это серьезное увеличение загрузки Архангельского порта. В этом смысле "Роснефть" провела модернизацию своих мощностей здесь и готова увеличить больше, чем в два раза, перевалку нефтепродуктов, а также увеличить существенным образом перевалку всех металлоконструкций и тех грузов, которые необходимы для проектов арктической зоны. Это очень хорошее направление. Вы знаете, что область в последнее время предпринимала попытки увеличить товарооборот и грузооборот через порт, и мне кажется в этом смысле с компанией "Роснефть" сейчас может получиться существенный рывок вперед. Вы сами понимаете, для области это и дополнительные налоги, и дополнительные рабочие места, и дополнительные компетенции в порту.

Второе направление, в котором выражает заинтересованность компания "Роснефть" - это развитие сети автозаправочных станций по основным направлениям. Чем это хорошо для нас? Для нас это повышение конкуренции на этом рынке, а, значит, улучшение качества продукции, а, значит, наверное и снижение стоимости, и увеличение доступности заправки. Я часто сейчас езжу по районам, по различным населенным пунктам. У многих встает вопрос именно об отсутствии в короткой доступности автозаправочных станций. В этом смысле я тоже думаю, что дополнительные объекты такого уровня нам в области пригодятся. Ну и еще раз повторю – конкуренция в этом смысле должна в любом случае улучшить качество и доступность топлива для людей.

И третье направление – это образовательное. Мне тоже кажется оно очень важно с учетом того, что мы сейчас уже практически входим в финальную стадию реализации проекта по созданию научно-образовательного центра на базе САФУ. Здесь мы договорились с компанией "Роснефть", с одной стороны, увеличивать объемы их предвузовской подготовки школьников. Речь о так называемых "Роснефть-классах". Они неплохо работают и у нас, и на территории Ненецкого автономного округа. И Компания готова наращивать свое присутствие в довузовском образовательном сегменте. А, с другой стороны, Роснефть готова рассматривать наш Арктический федеральный университет в качестве научной базы для своих научных исследований, своих проектов, которые будут реализовываться на шельфе и в арктической зоне Российской Федерации. Мне бы хотелось, и я предлагал рассматривать САФУ в качестве такой научной базы или научного центра. Надеюсь, что нам здесь тоже удастся в этом смысле привлечь компанию "Роснефть" и заинтересовать ее нашими возможностями», — сказал глава Архангельской области.

Для решения этих вопросов создается рабочая группа из представителей «Роснефти» и профильных министерств региона.

«Роснефть» модернизировала оборудование на своем терминале в Архангельске и теперь планирует увеличить отгрузку нефтепродуктов для северного завоза до 110 тыс. тонн, что в два раза больше объемов прошлого года.

Уже с октября 2020 года через архангельский терминал по северному морскому пути начнутся поставки нефтепродуктов «Норильскому никелю». К маю 2021 года «Роснефть» поставит его предприятиям почти 124 тысячи тонн нефтепродуктов.

Через морской порт Архангельска «Роснефть» увеличит и поставки металлоконструкций и оборудования на свои арктические проекты. Как отмечают в компании, это будет способствовать выполнению задачи руководства страны по развитию Северного морского пути. К 2024 году рост грузопотока по этой северной артерии должен возрасти до 80 млн. тонн. Часть этого грузопотока может быть обеспечена северо-западными морскими портами, включая порт Архангельска.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин:

Российские государство и бизнес организованно и последовательно осваивают Арктику

Увеличение грузооборота Северного морского пути, способствующее выполнению планов по загрузке этой стратегически значимой транспортной артерии, стало возможным благодаря комплексному пятилетнему соглашению о сотрудничестве, подписанному «Роснефтью» с руководством Архангельской области.

Соглашение удалось заключить, во многом, благодаря политической воле, авторитету и федеральному опыту и связям назначенного недавно врио губернатора Александра Цыбульского.

Помимо прочего, оно предполагает продолжение развития на территории области корпоративной системы непрерывного образования, которая включает в себя довузовскую подготовку школьников в «Роснефть-классах» и сотрудничество с Северным (Арктическим) федеральным университетом в части не только подготовки студентов, но и совместных научно-технических разработок.

Комплексная опора на одного из лидеров российской промышленности позволит Архангельской области реализовать весьма амбициозные планы социально-экономического развития, разработанные врио губернатора.

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский:

Опытный политик Александр Цыбульский крайне далек от шапкозакидательских настроений

Александр Цыбульский – государственник, поэтому на первом плане у него вопросы отстаивания и продвижения государственных интересов, от Северного морского пути, Арктики, Крайнего Севера до сохранения истории России.

Одной из ключевых задач врио губернатора является наращивание экономического потенциала. Как за счет развития малого предпринимательства, или традиционных для Архангельской агломерации лесопереработки, логистики, рыбной отрасли, так и благодаря приходу в регион ведущих российских и международных компаний, таких, как «Роснефть».

Александр Цыбульский, как опытный политик федерального уровня, безусловно, крайне далек от шапкозакидательских настроений. Цыбульский – реалист, прагматик, который очень хорошо понимает интересы региона и готов их отстаивать.