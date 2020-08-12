«Всегда легче работать, когда видишь плоды своего труда»: Александр Дрозденко – о поддержке старост и инициативных граждан

Комментируя прошедший сегодня, 12 августа, в Тосно Форум старост и инициативных групп граждан Ленинградской области, глава региона Александр Дрозденко заметил, что быть старостой или активистом, возглавлять территориальное общественное самоуправление или инициативную группу граждан очень сложно.

«Эти люди часто работают, занимаются какой-то общественной работой, у многих семьи, свои проблемы. Конечно, решиться взять на себя еще какую-то нагрузку, отстаивать интересы своих соседей, тех, кто живет рядом, – это, конечно, непросто, – заявил глава региона. – Но с принятием закона – сначала о старостах, а потом об общественно-территориальном управлении – у нас таких людей стало больше».

Глава региона уверен: «всегда легче работать, когда ты видишь плоды своего труда». Одно дело – браться решать общественные проблемы без какой-либо поддержки. И совсем другое – создать что-то свое и получить финансовую помощь от областных властей.

Действительно, благодаря новому закону "О старостах" и и «Об инициативных комиссиях», которые ленинградцы также называют «Законами тысячи добрых дел», число общественников, которые воплощают в жизнь свои проекты стало больше.

«Сегодня в регионе почти 3500 активных жителей, с которыми мы ежегодно воплощаем в жизнь более 500 проектов. Это и ремонт дорог, и обустройство детских площадок, и реконструкция систем жилищно-коммунального хозяйства, а также многое другое», — отметил Александр Дрозденко.

Глава региона подчеркнул, что власти отобрали проекты, предложенные и инициативными комиссиями, и старостами. И губернатор рассчитывает, что все они будут реализованы. Общая сумма финансовой поддержки превышает 500 млн рублей.

Всего в Ленинградской области на проекты в городских и сельских поселениях в этом году планируется потратить почти 580 млн рублей. Из них 455 из областного бюджета и 116 из местных бюджетов. Ещё 510 тысяч рублей предусмотрено на премирование победителей конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской области».

На форуме старост глава региона также сообщил о разработке проекта нового закона о социальных гарантиях.

«Для нас этот год будет завершаться принятием новых законодательных инициатив. Мы разработали проект закона, и совсем скоро он будет вынесен на всеобщее обсуждение. Закон разрабатывается под девизом «От инвестиций в экономику — к инвестициям в человека» и представляет собой 47 социальных гарантий, которые лягут в основу бюджета Ленинградской области на ближайшие 5 лет», — отметил губернатор.

Выделены 7 направлений по котором будут приняты социальные гарантии: «здравоохранение», образование», «социальная политика», «жилищная политика», «экономика», «комфортная среда» и «экология».

«Это гарантии доступности медицинской помощи, диспансеризации населения, введения регионального материнского каптала, поддержка семей в улучшении жилищных условий, создание зеленых зон и другие гарантии. Одна из самых важных — установка уровня минимального размера оплаты труда выше федерального на 15%. Исходя их этого будет пересчитана вся заработная плата во всех сферах экономики, что обязательно простимулирует дальнейший рост доходов граждан», — подчеркнул Александр Дрозденко.

По мнению Александра Дрозденко, жителям Ленинградской области также предложат включить в законопроект свои социальные гарантии. Закон планируется принять до конца этого года.