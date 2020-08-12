«Удар в голову или сама упала?»: что на самом деле случилось с Валентиной Легкоступовой

Валентина Легкоступова Фото: Борис КУДРЯВОВ

За жизнь певицы Валентины Легкоступовой, исполнительницы хита 80-х «Ягода-Малина», четвертые сутки продолжают биться врачи. Состояние 54-летней женщины ухудшилось. Несколько часов назад ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Причина - серьезная травма головы. Кто ее нанес певице? Пока неизвестно.

Коротко напомним:

- 10 августа Валентину Легкоступову доставили в Городскую клиническую больницу №13 в состоянии комы.

- Позже станет известно, что до этого Легкоступова несколько дней не выходила на связь, приехавшая в квартиру ее дочь Аннэта обнаружила мать в состоянии сильного алкогольного опьянения - об этом женщина рассказала позже полиции.

- По словам Аннэты Валентина несколько дней выпивала вместе со своим новым мужем, яхтсменом Юрием Фирсовым, свадьбу с которым певица сыграла в начале июля.

Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Позже Аннэта обнаружила на теле матери синяки и ссадины. Она не стала вызывать полицию, а положила Легкоступову в наркологическую больницу (под чужой фамилией).

- Уже там певице резко стало плохо, она впала в кому. Сделав снимки головы, врачи поставили диагноз: субдуральное кровоизлияние (гематома от удара), ушиб головного мозга тяжелой степени.

- Юрия Фирсова задержали и привезли на допрос. Яхтсмен заявил, что жену не бил, а она сама упала в ванной. Когда? Не помнит. Однако родные лежащей в коме артистки считают, что Фирсов может иметь к ее травме самое непосредственное отношение.

- Сегодня стало известно, что проверку по этой истории будет проводить не полиция, а Следственный комитет.

По информации «Комсомольской Правды», следователи уже назначили судмедэкспертизу. Так как сама пострадавшая уже несколько дней без сознания и не может ничего рассказать о своей травме, вся надежда на специалистов. Но есть один нюанс. Экспертиза будет готова лишь через месяц, - об этом сообщил наш источник в правоохранительных органах.

Как будут делать эту экспертизу? Сможет ли она ответить на все вопросы?

- Главный вопрос, на который смогут ответить эксперты - был ли женщине нанесен удар в голову или она действительно сама ударилась, упав, - рассказал «Комсомольской Правде» кандидат медицинских наук, судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов. - Для этого будут изучать всю возможную медицинскую документацию - начиная от записей при поступлении пациентки по скорой. Но главное, конечно, - результаты компьютерной томографии, ЭКГ.

- Такая экспертиза действительно будет делать месяц?

- Может даже больше.

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.

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О том, что певица попала в 13-ую больницу с пробитой головой и отеком мозга, стало известно утром 11 августа. Хотя ее близкие пытались это скрыть и разместили Легкоступову под другой фамилией. Однако ее муж Юрий Фирсов в разговоре с kp.ru сказал, что Валентиной занимаются нейрохирурги. По некоторым сведениям, ей сделали трепанацию черепа. После операции она находится в реанимации хирургического отделения. «Состояние ее крайне тяжелое», - сообщили нам в справочной больницы (подробности)