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Карина Мишулина, Надежда Ангарская, Анна Калашникова и другие звезды раскрыли свои секреты красоты и успеха

Они поддержали благотворительный проект фонда Оксанды Федоровой «Я стала другой»
Ольга БорскаяОльгаБорская
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Благотворительный фонд телеведущей Оксаны Федоровой запустил проект "Я стала другой"

Благотворительный фонд телеведущей Оксаны Федоровой запустил проект "Я стала другой"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Я стала другой» - так называется проект, запущенный благотворительным фондом телеведущей Оксаны Федоровой. Он посвящен женщинам из малообеспеченных семей, матерям-одиночкам, многодетным мамам. Ведь они все силы, всех себя отдают семье, детям. И так мало времени, средств остается на себя саму. Но если мама устала, у нее опускаются руки, закончились силы - это почувствует вся семья.

Оксана Федорова и ее команда решили поддержать женщин, помочь им почувствовать себя красивыми, подсказать, как вести здоровый образ жизни, найти гармонию в жизни.

Проект «Я стала другой» воплощен в жизнь фондом "Спешите делать добро!" при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Он включает лекции, мастер-классы и семинары от экспертов. Среди наставников - маститые психологи, стилисты, известные общественные деятели и артисты.

Один из важнейших блоков проекта посвящен работе с психологом: женщин учат, как вести себя в непростых ситуациях, защититься от агрессоров, найти общий язык с родными, обрести уверенность в себе. Главным консультантом проекта выступает известный психолог, медиа-эксперт, бизнес-коуч Анетта Орлова. За блок "Здоровье" отвечает балерина, ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, а Оксана Федорова помогает участницам преобразиться внешне и делится секретами красоты и стиля.

Своими советами с участницами проекта также делятся известные актрисы, певицы, телеведущие: Надежда Ангарская, Наталия Медведева, Светлана Зейналова, врач Марият Мухина, Регина Мянник, Елена Ханга, Ирина Тонева, Согдиана, Карина Мишулина, Анна Калашникова, Вера Красова, Катя Гершуни и многие другие.

Вот некоторые из секретов красоты, счастья и здоровья от звезд:

Надежда Ангарская, актриса, певица, участница шоу «Comedy Woman»:

1. Помните, что вы уникальны. Учитесь радоваться каждому мгновению жизни.

2. Минимум три раза в неделю занимайтесь спортом.

3. Тратьте время на себя, любите себя и не верьте тем, кто говорит, что у вас что-то не получится.

Карина Мишулина, актриса театра и кино

1. Стать другой может каждая. Главное - работать над собой, развиваться и стремиться к лучшему. В жизни могут быть разные испытания, но к ним стоит относиться с благодарностью и помнить, что после любого дождя обязательно будет радуга.

2. Планка - лучшее упражнение для женской фигуры. Она помогает очень эффективно подтянуть все тело. Начните с 30 секунд и ежедневно увеличивайте время. Эффект не заставит себя ждать. Еще одно хорошее упражнение - прогулка быстрым шагом. Это универсальное решение для всех, независимо от уровня физподготовки.

3. Самое простое средство для тонуса кожи - умывание ледяными кубиками. А для отшелушивания кожи - скраб из молотого кофе и йогурта без добавок. Доступное и крайне эффективное средство для красоты и молодости кожи лица!

Елена Ханга, телеведущая:

1. Уход за волосами должен быть особенно тщательным. Я использую органические шампуни с экстрактами трав. Кроме того, можно сделать такой ополаскиватель: две щипотки чая заварить кипятком с горстью древесных стружек. А в качестве маски для волос рекомендую обычное оливковое масло.

2. Даже 5-минутная зарядка хорошо повлияет на организм. Выбирайте легкие упражнения - попрыгайте, поприседайте.

3. Будьте открыты миру, учитесь новому, не бойтесь экспериментировать. Каждая женщина уникальна - и в этой уникальности ваша красота.

Анна Калашникова, актриса и модель:

1. Пейте воду - 30 миллилитров на килограмм веса в сутки. Например, если вы весите 50 кило - пейте не меньше 1,5 литров воды в день. Желательно выпивать большую часть в первой половине дня.

2. Следите за своим рационом. Советую добавлять во все блюда специи: куркуму, имбирь, перец, корицу...

3. Если вы хотите иметь красивую талию, делайте ежедневно по утрам до завтрака упражнение, которое называется "вакуум".

ВАЖНО

Как присоединиться к проекту «Я стала другой»:

Зарегистрироваться можно на сайте, группы участниц формируются каждый месяц с июля по октябрь 2020 года. По итогам проекта фондом будут разработаны Практические рекомендации для органов власти Москвы по разработке и реализации социальных программ в поддержку женщин из многодетных и малообеспеченных семей.

Доброволецбизнес-пресс

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