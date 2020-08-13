Навальный и Пархоменко ополчились на «Новых людей»

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Фото: Пресс-служба партии "Новые люди".

Всем известно, что самая острая конкуренция – это внутривидовая. Другими словами, если вы относите себя к либералам, то конкурировать с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым или с председателем партии «Коммунисты России» Максимом Сурайкиным вы не будете. Следовательно, если идут нападки со стороны российской оппозиции в лице Алексея Навального и Сергея Пархоменко, это означает лишь общее опасение того, что на горизонте либерального фланга появился конкурент, обладающий серьёзными финансовыми ресурсами и благоприятным имиджем. Они просто не могут придумать ничего другого, как пустые наезды. Объясняется это очень просто.

Про лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева они толком ничего сказать плохого не могут. Ни один из устоявшихся для российской оппозиции штампов просто не подходят ни самому Нечаеву, ни его партии, поэтому это и вызывает раздражение. Оппозиция у многих ассоциируется просто с синонимом «пустые болтуны», которые ничего не добились в жизни или не обладают никаким опытом управления. С партией «Новые люди» все иначе, ее просто ни в чем подобном обвинить нельзя, и тем более заявить, что этим людям ничего нельзя доверить. Алексей Нечаев понятен каждому, потому что он создал с нуля крупную компанию, бренд которой известен всей стране. Понятно, что многое зависит от успеха и мастерства в проведении избирательной кампании и тут гарантий быть не может. Однако, учитывая, то, что примерно 15% населения по опросу Фонда общественного мнения (ФОМ) хотели бы голосовать за другую партию, то это очень неплохая стартовая позиция. Понятно, что не все эти голоса в 15% достанутся «Новым людям», но старт будет очень хорошим. Кроме того надо понимать, что многие люди голосуют условно за КПРФ, ЛДПР или «Справедливую Россию» и делают это от безысходности. Их мотивация понятна – лишь бы не голосовать за «Единую Россию». В итоге получается, что большему числу людей просто не за кого голосовать. Поэтому логика — голосуй за любую партию, кроме «Единой России» очень ясна. Также понятно и то, что остальные три парламентские партии получают голоса от того, что их больше и дольше знают. Соответственно, появление нового политического проекта, позиционирующего себя, как оппозиционный, это вещь довольно интересная, потому что когда мы говорим о каких-то проектах подобных партиям «Родина» Алексея Журавлева и «За правду» Захара Прилепина, то не понятно, чем они отличаются от «Единой России». В случае же с партией «Новые люди» все-таки иначе. Алексей Нечаев в умеренных аккуратных заявлениях выражает несогласие с происходящим в стране. И этот посыл может быть вполне востребован и людей.

Если говорить о том, есть ли у «Новых людей» шанс на какие-проценты электората оппозиции и в целом как должна выглядеть оппозиционная партия, то, прежде всего, я считаю, что нужен баланс. Обычно, когда кто-то скандирует, что в российской оппозиции нет позитивной повестки, речь не идет о том, что у них нет конкретной и четкой программы. Программ, как раз написано много и на сотни страниц. Здесь в первую очередь имеется в виду, что люди оппозиции настроены не конструктивно по взаимодействию с властью. Но при этом, надо понимать, что взаимодействие понимается, как улица с двусторонним движением, где ты можешь быть готов к коммуникации с властью, но при этом сама власть не готова к взаимодействию с тобой. Именно это мы наблюдаем. Необходима готовность оппозиции к взаимодействию с властями, а не только крики: «долой, долой, долой». Кричать можно долго и упорно, но не факт, что власть с таким подходом готова будет пойти навстречу. Опять же это зависит во многом от электоральных результатов. Если у вас нулевой рейтинг, власть точно с вами взаимодействовать не будет. При этом, если вы в состоянии проходить хотя бы пятипроцентный барьер, то власть может начать как-то к вам прислушиваться и стараться хотя бы о чем-то договариваться.

В общем, тот, кто будет конструктивен и предложит конкретный план действий, тот и может рассчитывать перетянуть электорат, который устал от думской «четвертки» и уже давно хочет что-то нового.

Старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков