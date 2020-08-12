Минск встал в цепь. ОМОН «включил вежливых людей»

Участница акции медиков против насилия во время протестов у здания Белорусского государственного медицинского университета. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Что ни день, то новый формат. Вообще-то через телеграм-каналы неведомые авторы призывали в среду к перекрытию дорог по всей Белоруссии. Дескать, паркуйтесь на аварийках, не давайте проехать машинам с ОМОНом. Сразу захотелось посмотреть на инициатора этой затеи в машине перед грузовиком с «черными человечками». Особенно после роликов, на которых силовики дубинками отрывают зеркала у гудящих авто. Или закидывают в окна гранаты. Так себе идея, откровенно говоря.

И минчане решили также, выйдя на мирную акцию. Сотни человек выстроились в цепь вдоль городских дорог, у которых были выложены букеты цветов.

– Мы хотим свободы для нашей страны, - говорит мне девушка из цепи около ЦУМа. - Мы хотим, чтобы диктатор ушел и дал нам возможность выбирать.

В среду в Минске на мирный протест вышли девушки с цветами. Фото: REUTERS

– Мы здесь стоим в поддержку политзаключенных и тех, кто лежит в больницах с ранениями, - говорит парень из такой же цепи у метро «Каменная горка». - Мы хотим перемен.

За этой акцией с противоположной стороны наблюдали омоновцы - три грузовика припарковались на автобусной остановке. Затем подъехали несколько автобусов. И еще несколько грузовиков. Из них неспешно высыпали «космонавты» и оттеснили народ сначала с одной стороны дороги, потом другой. Но делали они это атипично. То есть - вежливо. Прям пожалуйста, будьте добры, мы очень просим.

– Спасибо! - кричали отступавшие минчане, аплодируя силовикам.

– Вам спасибо! - отвечали травоядные омоновцы.

И можно было бы смахнуть скупую слезу от умиления, если бы соцсети не были заполнены роликами с жестокими избиениями. И если сейчас поступит приказ, они церемониться не будут. Просто сегодня - другой приказ: включить вежливых людей. Может быть кто-то наверху понял, что явно пережестил. Не зря сегодня глава МВД сказал: «Моя принципиальная позиция – журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка". Возможно к мирным протестующим теперь это тоже относится.