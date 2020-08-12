"Валентину Легкоступову уничтожают собственные дети!": друг рассказал о трагедии певицы

Валентина Легкоступова Фото: Борис КУДРЯВОВ

За жизнь Валентины Легкоступовой продолжают бороться врачи в Москве. 54-летняя певица находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ. У артистки диагностирована серьезная черепно-мозговая травма и отек мозга. У нее начались осложнения.

Близкий друг Валентины Легкоступовой, концертный администратор шокировал признанием. По его словам, "певицу уничтожают собственные дети": 29-летняя дочь Анетта и 19-летний сын Матвей.

"В последнее время у Вали с детьми были очень напряженные отношения. Им не нравилось, что Валя обрела счастье с Юрием Фирсовым. Они не хотели принимать его в семью. Особенно против свадьбы была дочь Вали. Кажется, она просто его ненавидела", - цитирует его Собеседник.Ru

Мужчина заверил, что Юрий - человек богатый. Ведь он известный спортсмен. Мужчина был яхтсменом, пересек Атлантику. "Анетта думала, что он будет делиться. Но Валя была категорически против. Считала, что нужно зарабатывать самим. Дети готовы Легкоступову с лица земли стереть. Клевещут на Вальку, чтобы ее добить!", вздыхает мужчина.

Своим видением причин трагедии поделилась и певица Наталья Штурм. "Возможно, этот ее муж в свободное от спорта время бухал и сделал и ее зависимой от алкоголя. Не понятно только, как это возможно за такой короткий срок! Эта ситуация жутко похожа на ту, что произошла с Натальей Лагодой. Ей тоже подвернулся муж-алкоголик, который в результате довел ее до смерти", - поделилась мнением звезда 90-х.

Напомним, Валентину Легкоступову и Юрия Фирсова в квартире нашла дочь певицы. Вокалистка была сильно травмирована. Пару положили на реабилитацию в наркологическую клинику, но муж сбежал. А состояние артистки резко ухудшилось. Она впала в кому. Муж Валентины рассказал полицейским, что женщина поскользнулась в ванной.