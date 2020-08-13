Актриса Александра Захарова стоит на учете в наркоклинике

Актриса Александра Захарова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Тревожные новости поступают об актрисе Александре Захаровой. Говорят, Народная артистка спивается после смерти знаменитого отца Марка Захарова. 58-летняя женщина состоит в базе данных наркологической клиники.

Главный врач наркологической клиники Маршака Дмитрий Вашкин выдал настоящую сенсацию. "Мы ведем базу всех известных людей с симптомами алкогольной зависимости. Александра Захарова, увы, к ним принадлежит", - цитирует специалиста "Экспресс газета".

В свою очередь, актриса театра "Ленком" Людмила Поргина жалеет коллегу. "Несчастная баба - без мужа, детей, друзей. Да, богатая, ну и что?", - вздыхает вдова Николая Караченцова.

В театральной тусовке давно шепчутся о пороке Александры Марковны. "Ахиллесова пята Александры Захаровой - любовь к крепким напиткам. Ходят слухи, что именно она в свое время стала одной из причин развода актрисы с коллегой Владимиром Стекловым", - сообщил инсайдер изданию.

Захарова действительно была замужем лишь однажды. Брак с Владимиром Стекловым продлился девять лет. Детей у пары не было.

Актер Владимир Стеклов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Роман, брак и развод с Владимиром Стекловым наверняка стали для Саши колоссальной душевной травмой, - считает актриса Людмила Лисова. - Стеклов быстро обрел счастье с другой женщиной и радовался: «Мила, поздравь меня, у меня родилась дочка!». После разрыва с Володей Саша предпринимала несколько попыток создать семью, но все они оказались безуспешными".

А вот о многочисленных романах артистки говорят по сей день. При этом личную жизнь знаменитость держит за семью печатями, но, как говорится, шила в мешке не утаишь. Во время учебы в Щукинском училище Захарова угодила в любовный треугольник.

"Я помню, как Саша и ее подруга были без ума от Игоря Шавлака. Нам всем на курсе предмет их влюбленности казался смешным. Думали: «Ничего себе, какой-то Шавлак разбивает одно за другим девичьи сердца». Тем более что потом в него еще влюбилась и Мария Зубарева, которая и вышла замуж за Игоря", - рассказывал Алексей Веселкин, который вел на советском телевидении молодежно-развлекательную программу "50 на 50".

Игорь Шавлак (слева) на съемках фильма "Черная стрела". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По его словам, вскоре к Захаровой воспылал страстью его приятель Эдуард Томан, много позже ставший худруком Русского драматического театра в Таллине. "Эдик писал Саше баллады, играл для нее на рояле. На очередном курсовом собрании, когда мы демонстрировали свои таланты, Томан спел песню о Захаровой. Саша очень засмущалась", - откровенничает он.

Сам Эдуард о своих отношениях с дочкой Марка Анатольевича рассказывал с удовольствием: "У меня с Сашей связаны приятные воспоминания. Например, как вместе сидели на лекциях и писали друг другу записки с продолжением. Да, у нас была влюбленность - что уж греха таить. Александра с детства ужасно начитанная и мне это прививала".

Томан помнит и тот непростой для него период, когда Захаровой нравился актер Игорь Шавлак, звезда фильмов "Запомните меня такой" и "Завтрак с видом на Эльбрус". "Я относился к этому с внутренним недоверием. Мне казалось, что Сашенька сделала неправильный выбор", - сокрушался артист.

А после выхода на экраны фильма "Криминальный талант" в театре зашептались, что у Александры на съемках случился роман с режиссером ленты Сергеем Ашкенази. "Я познакомился с Сашей на кастинге, - сообщил постановщик. - Решение, кого взять на главную роль, принималось очень трудно. Мы с Сашей подружились, она снялась у меня еще и в картине «Заложница». Она очаровательная, остроумная. У нас с Сашей были теплые и очень душевные отношения, мы понимали, любили, а главное - ценили друг друга".

Говорили, что Марк Захаров мечтал выдать замуж дочку то за Александра Абдулова, то за Андрея Соколова. Так, отец Соколова, Алексей Сергеевич, даже заявлял, что его сын и Саша полюбили друг друга, едва артист поступил на работу в "Ленком".