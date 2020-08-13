Протесты в Беларуси, последние новости на 13 августа 2020 года: весь день люди выстраивались на улицах "цепочками солидарности"

Протесты в Белоруссии не думают стихать, люди продолжают выходить на улицы с политическими требованиями. Фото: REUTERS

Внимание всего мира приковано к события в Республике Беларусь, где уже четвертые сутки идут массовые акции протеста против результатов президентских выборов. И, кажется, людей, участвующих в них, становится все больше. Но при этом акции выглядят более мирными.

В первой половине дня официальные власти объявили новых виновников протестов. СК РБ заявил, что организаторы несанкционированных акций - из штаба кандидата Бабарико. В штабе ответили, что "у протестов нет координаторов, они возникают стихийно"

Тем временем Александр Лукашенко собрал совещание по "актуальным вопросам функционирования государства". На нем он заявил, что надо срочно озаботиться трудоустройством граждан. По его мнению, именно безработные и уголовники составляют ядро протестов. «Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам», - считает действующий президент.

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по "актуальным вопросам функционирования государства". Фото: REUTERS

В стране ввели запрет на продажу салютов и петард.

Днем в Минске на площадь у Комаровского рынка вышли 250 женщин в белом и выстроились в живую цепь. Они назвали свою акцию маршем против жестокости. На площади они спели колыбельные песни, и с белыми цветами в руках прошлись по центру города до площади Якуба Колоса, где возложили цветы.

Одиночную акцию протеста в Гродно устроил отец пострадавшей вчера 5-летней малышки — мама с дочкой ехали на своей машине, и их протаранил милицейский джип. Девочку увезли в больницу, а отца в СК, где он провел всю ночь. Вернувшись домой, мужчина собрался и пошел на центральную площадь, где встал на колени с плакатом в руках.

Заслуженный артист СССР, дирижер Владимир Спиваков заявил, что отказывается от ордена, который ему в 2014 вручил Лукашенко, ситуацию в Белоруссии он назвал мракобесием, тиранией и насилием.

Дирижер Владимир Спиваков. Фото: Евгения ГУСЕВА

Около 10 ведущих центральных, государственных телеканалов написали заявления об увольнении. В знак протеста. Заявления написали популярные ведущие с "Беларусь 1" Перлин и Бельмач, и ведущий Агентства теленовостей Козлович. ОНТ рассталось с Ольгой Богатыревич, а СТВ лишилось Татьяны Бородкиной. А также уволился негласное лицо Министерства обороны Республики Владимир Бурко. Он записал видеообращение: «Даже в страшном сне не мог представить, что солдаты и техника могут быть применены против своего народа».

Сговариваясь или нет, но похожие акции стали собираться по всей стране. Люди с белыми цветами в руках или в белой одежде выстраивались в живые цепи во всех городах Белоруссии. Где-то чисто женскими коллективами, где-то все вместе. В Витебске на акцию протеста приехали милиционеры и задержали нескольких представителей слабого пола. В Орше на центральной площади выстроились в ряд 8 девушек, и тут же к ним подъехали сразу несколько машин с милицией. Некоторых арестовали.

Утром в Республике появился интернет. Белорусы стали выходить в социальные сети и видеокадры прошедших трех дней посыпались в сеть. Женщины у стен РУВД Минска скандируют: «Держитесь!» тем, кто в застенках. Видео, снятое из окон близлежащих к отделениям полиции домов. Кадры жестких задержаний на акциях в Минске. Кажется, вся Белоруссия взвыла в соцсетях, рассказывая, как страшно было все эти три дня.

Ближе к 18 живые цепочки стали выстраиваться во всех городах — Гомель (у здания горисполкома 500 человек возложили цветы), Гродно (на центральной площади), Мозырь, Брест. Даже в небольших городках и поселках. В Минске таких было больше всего в самых разных районах города — Уречье, Каменная горка, Серябрянка. Кое-где митингующие перекрывали живой цепью проезжие части. Ненадолго.

В среду в крупнейших городах Белоруссии прошли женские протестные шествия. Фото: REUTERS

В 19:00 на акцию протеста к Белорусскому государственному медицинскому университету в Минске вышли медики. Они тоже выстроились цепью, надев белые халаты. К ним вышел министр здравоохранения Караник. Он заявил, что готов встречаться с медиками хоть каждый день. После в официальном телеканале ведомства процитировали министра: «Грустно видеть, как четко срежиссированное мероприятие пытаются выдать за стихийно возникшую акцию протеста медиков».

Силовики, в городах было очень много, действовали сегодня не так жестко, как в предыдущие дни. Не была перекрыта спецтехникой и центральная часть города, не закрывали станции метро. Кое-где ОМОН демонстративно уезжал от мест скопления людей, но потом возвращался. Это в Минске. Но на Пушкинской площади вставших в сцепку женщин (это было около 21:00) стали задерживать силовики.

Но в целом все было относительно спокойно без взрывов и фейерверков. На акциях на проспектах Дзержинского и Независимости тоже никого не задерживали, передают корреспонденты РИА Новости. На Независимости милиция не вмешивалась, а на Дзержинского силовики вообще уехали, передают «Раи новости».

На Каменной Горке и в Уречье люди активно освистывали гуляющих по дворам силовиков из окон. Видимо, выходить на улицу все боялись. Силовики в ответ открыли огонь резиновыми пулями по окнам.

В регионах были единичные задержания. Людей, стоящих в цепочке, выхватывали из толпы и грузили в милицейские машины под крик: «Позор!» стоящих вокруг людей. Кое-где толпа набрасывалась на силовиков и отбивала «своих».

В Гомельской области скончался 25-летний Александр Вихор, которого задерживали силовики. Мать три дня искала парня, который 10 августа просто поехал на свидание и попал в замес. Нашла она его в морге. СК начал проверку.

Ближе к полуночи все успокоилось. Всего с 9 августа уже задержаны больше 6000 человек.