Юнна Мориц: Беларусь - под общим наркозом... «Переведи меня через майдан»

Юнна Мориц Фото: Александр ГАМОВ

- ...Да, Саша. Я плохо тебя слышу.

- (Громко) А я вас, Юнна Петровна, блестяще!

- Теперь я тебя тоже слышу. Можно читать?

- Скажите, пожалуйста, а почему ваш перевод с украинского Виталия Коротича - фактически ваши стихи - так «попадают»?

Переведи меня через майдан, -

Он битвами, слезами, смехом дышит...

Почему этот образ так напоминает сегодняшнюю ситуацию?

- Майдан. Базар. Базарная площадь... Потому что все события, которые происходили в таких странах, как Украина, они развивались на базарной площади. Базар был центром, где собирались люди, на базаре легче всего было собрать народ. И вот - майдан

- А Беларусь может придти к базару?

- С Белоруссией все очень просто. Сейчас Запад будет давить на Лукашенко, чтобы он столько раз провёл перевыборы (президента), сколько надо, чтобы победили майданщики. И Запад будет шантажировать его: если он не проведёт такие выборы, чтобы выиграли майданщики, и тогда будут ему санкции.

А Лукашенко до сих пор не позволил разграбить свою страну олигархам, в его стране до сих пор чисто, люди живут в достатке, они обеспечены, семье с тремя детьми дают квартиру...

А все, что происходит сейчас там...

В интернете можно прочесть методички, установки, указания руководящие, где диктуют - как надо бунтовать, как надо себя вести - для того, чтобы власть не выдержала - рухнула. Это все руководится Западом - через Польшу, Украину. Потому что они объявили себя защитниками Запада от России. Это - их торговая политическая фирма.

- Юнна Петровна, давайте напомним нашим читателям «Переведи меня через майдан»

- Напомним...

Переведи меня через майдан,

Через родное торжище людское,

Туда, где пчёлы в гречневом покое,

Переведи меня через майдан.

Переведи меня через майдан, -

Он битвами, слезами, смехом дышит,

Порой меня и сам себя не слышит.

Переведи меня через майдан.

Переведи меня через майдан,

Где мной все песни сыграны и спеты,

Я в тишь войду и стихну — был и нету.

Переведи меня через майдан.

Переведи меня через майдан,

Где плачет женщина, — я был когда-то с нею.

Теперь пройду и даже не узнаю.

Переведи меня через майдан.

Переведи меня через майдан,

С моей любовью, с болью от потравы.

Здесь дни моей ничтожности и славы

Переведи меня через майдан.

Переведи меня через майдан,

Где тучи пьяные на пьяный тополь тянет.

Мой сын поёт сегодня на майдане.

Переведи меня через майдан.

Переведи… Майдана океан

Качнулся, взял и вёл его в тумане,

Когда упал он мёртвым на майдане

А поля не было, где кончился майдан.

* * *

- А теперь, Саша, - стихи, которое объясняет мое отношение к стихотворению «Переведи меня через майдан».

И Н Е Т У П Р А В Д Ы С Р Е Д Н Е Й

Переведи меня через майдан, –

В моём поётся русском переводе,

Где старый лирник, в некотором роде –

Слепой Гомер, а не бандитский клан.

Майдан Гомера – жизни океан,

Слепой Гомер его переплывает,

Он внутреннее зренье открывает

И видит жизни правду и обман.

Он видит правду жизни, но своей,

И он ослеп, чтоб этого не видеть,

Не узнавать, не люто ненавидеть,

Не быть левее жизни и правей.

Переведи меня через майдан, –

Любого просит слепота Гомера,

Чьё внутреннее зренье – это вера,

Что за майданом есть высокий план,

Что поле там без края и конца,

Без тесноты на площади базарной.

За тишиной глубокой, лучезарной

Душа идёт, душа ведёт певца.

Но поля не было, где кончился майдан, –

И в этом соль и суть строки последней!..

Есть правда высшая и нету правды средней.

А поле вечности – заоблачный туман.

- Это - стихотворение о том, как я понимаю стихи Коротича и на каком уровне был тот лирник, которого я переводила. Он был на уровне Гомера слепого.

- Скажите, пожалуйста, Юнна Петровна, а когда в Беларуси народ одумается?

- Народ не одумается. Потому что народ прозомбировали идеей, что они получат вход в европейский дом - европейские зарплаты, европейские пенсии, будут считаться европейцами.

А на самом деле - это такой общий наркоз.

- А как выйти Беларуси из этого общего наркоза?

- А надо проявлять стойкость и не сдаваться. И не сдавать свои священные смыслы жизни.