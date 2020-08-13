«Меньше да лучше»: Как покупать только то, что нужно

Пандемия, карантин и существенное сокращение доходов заставило многих россиян пересмотреть свое потребительское поведение. К покупкам большинство граждан стали подходить более вдумчиво. И эта тенденция будет усиливаться, считают эксперты.

В пятницу, 14 августа, в 11:00 в «Комсомолке» пройдет онлайн-конференция на тему «Меньше да лучше. Перспективы развития осознанного потребления в России».

Участники конференции:

- Михаил Делягин, доктор экономических наук.

- Вадим Ковалев, член Общественной палаты РФ, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации Менеджеров России.

- Виктория Давитаиа, директор по работе с ритейл клиентами Института маркетинговых исследований GFK Русь.

- Варвара Басанович, операционный директор «Столото»

- Елена Суховей, генеральный директор маркетплейса Price.ru, агрегатора Страховка.ру

- Мария Гельман, автор канала «Муки осознанного выбора» и соавтор курса о бережном потреблении «Теперь так».

Модератор – Елена Афонина, ведущая радиостанции «Комсомольская правда»

Трансляция онлайн-конференции пройдет на сайте kp.ru, на ютуб-канале «Комсомолки» и в социальных сетях.