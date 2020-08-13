Одноклассники запустили возможность загружать стикерпаки от имени групп

Социальная сеть Одноклассники разрешила загружать стикеры не только пользователям, но и группам.

Социальная сеть Одноклассники разрешила загружать стикеры не только пользователям, но и группам. Загрузить и опубликовать наборы стикеров помогает чат-бот, который обрабатывает изображения и возвращает ссылку на готовый стикерпак. Также чат-бот уточняет, от имени кого автор хочет выгрузить страницу со стикерпаком: от имени группы или от личного профиля.

Таким образом авторы, медиа и представители бизнеса смогут загружать собственные наборы пользовательских стикеров и увеличивать узнаваемость бренда. Новая функция позволяет более эмоционально общаться в ОК, нативно интегрировать группы в ежедневную коммуникацию пользователей, а также способствуют росту подписчиков группы. В дальнейшем появится возможность устанавливать стикеры только при условии подписки на группу-автора. А также ОК планируют добавить баннер на странице стикерпака, в котором может содержаться дополнительная информация о группе или компании.

Страницы стикерпака сейчас содержат информацию о количестве установок, постоянную ссылку на стикерпак, которой можно делиться с друзьями, а также ссылку с именем автора или названием группы. Если стикерпак был загружен от имени сообщества, при клике на ссылку с авторством можно перейти на группу и подписаться на нее.

Стикеры – простой и удобный способ поделиться эмоциями в соцсети. В июне 2020 года Одноклассники добавили возможность загружать пользователям собственные стикеры для общения с друзьями и близкими. За месяц пользователи создали более 1 тысячи стикерпаков, установили около 500 тысяч и отправили почти 5 миллионов стикеров в сообщениях и комментариях.